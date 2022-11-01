Росія відвертає увагу від своїх дій – речник Сунака про заяви Москви щодо атак на Севастополь і Nord Stream

Велика Британія відмовляється бути «втягнутою» в спробу Росії відвернути увагу заявами про роль британських фахівців в атаці на російські кораблі в Севастопольській бухті чи пошкодженні газопроводу Nord Stream.

«Звичайно, ми уважно стежимо за ситуацією, але це правильно – не втягуватись у такі відвернення уваги, що є частиною російської гри», — сказав речник британського прем’єр-міністра Ріші Сунака на брифінгу 1 листопада.

Раніше міністерство оборони Росії звинуватило Велику Британію в допомозі Україні в плануванні атаки безпілотників у Севастопольській бухті. Москва стверджує, що ці дії були реалізовані під керівництвом фахівців британського флоту.

Військове відомство Росії також звинуватило представників ВМС Великої Британії у причетності до вибухів на газопроводах Nord Stream у жовтні.

1 листопада речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков повторив на адресу Лондона звинувачення в «керівництві і координації» атаки в Севастополі.

Іноземні партнери Великої Британії відкинули ці звинувачення, а міністерство закордонних справ Франції 30 жовтня назвало їх абсолютно «безпідставними».