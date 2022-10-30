Росія внесла до списку «недружніх» 11 британських заморських територій

Уряд Росії розширив список про недружніх іноземних держав і територій. До нього внесли 11 британських заморських територій, серед яких є відомі офшорні юрисдикції, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

До переліку увійшли Бермуди, Британська антарктична територія, Британська територія в Індійському океані, Кайманові острови, Фолклендські острови, Монтсеррат, острови Піткерн, острови Святої Єлени, Вознесіння та Тристан-да-Кунья, Південна Джорджія та Південні Сандвічеві острови Акротирі та Декелія, Теркс та Кайкос. Перелік країн опублікований на сайті кабінету міністрів РФ.

Йдеться головним чином про невеликі острови, деякі з них не мають постійного населення або ж кількість жителів там складає сотні чи десятки. У списку, однак, є й території, що часто використовуються в тому числі і росіянами для реєстрації офшорних компаній, насамперед Бермуди та Кайманові острови.

На Бермудах, серед іншого, зареєстровані сотні літаків, офіційно придбаних російськими авіакомпаніями у лізинг. Після російського вторгнення в Україну влада Бермуд офіційно відкликала у цих літаків сертифікати льотної придатності, проте президент Росії Володимир Путін дозволив їх експлуатувати всупереч забороні. Через можливість арешту ці лайнери не можуть літати у більшість країн світу.

Раніше у списку недружніх вже опинилися британські коронні володіння Джерсі, Гернсі та Мен та заморські території Ангілья, Британські Віргінські острови та Гібралтар, також популярні офшорні юрисдикції. Усього недружніми після вторгнення в Україну російська влада визнала понад 40 країн (з британськими володіннями їх понад 60).

Список «недружніх» країн з’явився в Росії у 2021 році. Спочатку туди увійшли США та Чехія. Із початком війни в Україні та запровадженням санкцій щодо Росії список поповнили США та Канада, держави Євросоюзу, Велика Британія (в тому числі Джерсі, Ангілья, Британські Віргінські острови, Гібралтар), Україна, Чорногорія, Швейцарія, Албанія, Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія, Сан-Марино, Північна Македонія, а також Японія, Південна Корея, Австралія, Мікронезія, Нова Зеландія, Сінгапур, Тайвань, Багамські острови, острови Гернсі та Мен.