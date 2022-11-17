«Укрзалізниця» запускає благодійний продаж квитків на поїзд до Севастополя

Компанія «Укрзалізниця» започатковує благодійний продаж квитків на поїзд до Севастополя.

«Відкриваємо продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя. Нагадуємо, що скористатись цими квитками можна буде одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, ми надішлемо благодійникам лист із інформацією про всі деталі стосовно обраного рейсу», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що кошти від продажу благодійних квитків будуть переказані на закупівлю автівок, які допоможуть сполучати міста й села на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Раніше «Укрзалізниця» почала продаж квитків на поїзди до Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Криму. За інформацією УЗ, квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ та звільнення України від російських військ, а скористатися ним – одразу після деокупації. Щойно рух буде відновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.