«Укрзалізниця» відновлює сполучення Києва з Ізюмом

Компанія «Укрзалізниця» 16 листопада повідомила, що запускає продаж квитків на рейс із Києва до Ізюма.

Починаючи з 17 листопада, поїзд №112/111 вирушатиме з Києва до Ізюма о 22:55, прибуватиме о 12 годині. Назад рейс вирушатиме з 18 листопада, о 18:22, і прибуватиме до столиці о 6:10.

«Поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею», – повідомляє перевізник.

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Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін вказав на те, що приміські поїзди між Харковом і Ізюмом були відновлені з кінця вересня.

«А тепер даємо Ізюму і поїзд дальнього слідування. Так, російські війська обстрілюють енергетичну і залізничну інфраструктуру. Так, нам важко. Але ми справимось», – додав він.

З 15 вересня «Укрзалізниця» відновила курсування рейкового автобуса між Харковом та звільненою незадовго до того Балаклією.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області.