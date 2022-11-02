«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення з Куп’янськом

Компанія «Укрзалізниця» повідомила про відновлення залізничного сполучення з Куп’янськом Харківської області з допомогою методу комбінованого рейсу, повідомила пресслужба УЗ в середу.

«Це перший комбінований рейс «УЗ», де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп’янська – безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади. Відновлення цієї ділянки ми завершили буквально вчора, відновивши дві обстріляні в понеділок ділянки колії та загалом ліквідувавши 49 пошкоджень на шляху з відновленням (приведенням до габариту) понад 70 км контактної мережі», – повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін, слова якого наведені в пресрелізі.

За його словами, для повного відновлення залізничного сполучення з містом треба відбудувати підірваний залізничний міст через Оскіл.

«Відновлення підірваного залізничного мосту займе час, проте ми не відкладаємо й відновлюємо рух вже зараз. Тож близько 60 тисяч людей матимуть стабільне і надійне залізничне сполучення з містом», – сказав Камишін.

Згідно з повідомленням, прямий рейс №6605/6608 курсуватиме зі станції Харків Пасажирський щодня о 06:15 з прибуттям в Осинове о 09:50. Зворотний рейс із Осинового призначено о 16:21, прибуття до Харкова – о 19:35. Вартість проїзду 43 грн. Крім того, щодня двічі на добу курсуватиме залізничний шатл Осинове-Занки з можливістю пересадки до станції Харків-Левада.

Куп’янськ – другий найбільший залізничний вузол Харківської області (після Харкова), був звільнений від російських військ у вересні. Місто розташоване за 40 км від кордону з Росією.