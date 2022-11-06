Через обстріли армії РФ пошкоджено залізничну інфраструктуру між Сумами й Конотопом: змінено рух деяких поїздів

Через обстріли російських військ була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом, йдеться в повідомленні голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в телеграмі.

Місцевий чиновник закликав усіх, хто знаходиться в поїздах у межах Сумської області або збирається найближчим часом їхати, слідкувати за повідомленнями. За словами Живицького, вже була організована евакуація і довезення до Сум пасажирів поїзда 780 Київ-Суми.

Через обстріли армії РФ «Укрзалізниця» змушена була змінити розклад руху деяких поїздів, які прямують через Сумську область, повідомляє пресслужба компанії в телеграмі.

Повідомляється, що у зв’язку з атаками російських військ, деякі поїзди «Укрзалізниці» слідуватимуть із затримкою та зміненим розкладом.

У компанії також наголосили, що пасажири, які мали здійснити посадку на рейси № 45 та № 259 по станціях Ворожба, Бахмач, Ніжин та Конотоп, будуть вивезені окремим додатковим рейсом до Києва, де буде здійснена пересадка на інші поїзди західного напрямку.

31 жовтня «Укрзалізниця» повідомила, що через ранковий обстріл Росією енергетичної інфраструктури в Україні деякі ділянки залізничних шляхів були знеструмлені, і запізнюються деякі поїзди.

Від початку доби 6 листопада по Ворожбянській громаді Сумщини з території РФ прилетіло 72 снаряди, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його інформацію, опівдні армія РФ відкривала вогонь по громаді зі ствольної артилерії. «Прильоти» зафіксовані на вулицях, на подвір’ях містян, були й прямі влучання в будівлі.

Трохи згодом російська армія відкрила вогонь по громаді ще й із РСЗВ, повідомив Живицький. Внаслідок ударів були сильно пошкоджені три приватних будинки. Від однієї оселі майже нічого не лишилось. Також зруйновані літня кухня, лазня та сараї.