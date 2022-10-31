«Укрзалізниця» повідомила про знеструмлення деяких ділянок і затримку 3 поїздів через обстріли РФ

«Укрзалізниця» повідомила, що через ранковий обстріл Росією енергетичної інфраструктури в Україні деякі ділянки залізничних шляхів знеструмлені, і запізнюються деякі поїзди.

«У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух. Наразі із затримкою більш ніж на 30 хвилин прямує поїзд №81/82 Київ – Ужгород. Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів: №712 Київ – Краматорськ; №732 Київ – Дніпро», – йдеться в повідомленні.

80% поїздів, які зараз у дорозі, продовжують курсувати за графіком, наголосили в «Укрзалізниці».

Приблизно від 7:30 по всій Україні, крім окупованого Криму, лунає повітряна тривога. Місцева влада повідомила про російські удари в Києві, на Черкащині, у Харкові, Запоріжжі. На Вінниччині збита російська ракета впала у цивільні об’єкти. Над Львівщиною збили російські ракети, у Чернівецькій області через влучання пошкоджена критична інфраструктура.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, російські бомбардувальники, що вилетіли з Ростовської області РФ, вранці 31 жовтня випустили по території України понад 20 ракет.