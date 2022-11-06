Армія РФ вдарила по Сумщині: пошкоджені будинки та електромережі, загинула жінка

Від початку доби 6 листопада по Ворожбянській громаді Сумської області з території РФ прилетіло 72 снаряди, повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його інформацію, опівдні армія РФ відкривала вогонь по громаді зі ствольної артилерії. «Прильоти» зафіксовані на вулицях, на подвір’ях містян, були й прямі влучання в будівлі.

Трохи згодом російська армія відкрила вогонь по громаді ще й із РСЗВ, повідомив Живицький. Внаслідок ударів були сильно пошкоджені три приватних будинки. Від однієї оселі майже нічого не лишилось. Також зруйновані літня кухня, лазня та сараї.

«Пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби. На місці працюють аварійні бригади. Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджені: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері», – зазначив голова ОВА.

На жаль, внаслідок обстрілу російських військ 6 листопада загинула 62-річна місцева жителька громади. Ще одна отримала поранення.

Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.