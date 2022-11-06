Одна людина загинула через нічний обстріл Запоріжжя – влада

Російські війська в ніч на 6 листопада завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людина, а також зруйнована двоповерхова будівля комерційного підприємства, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці. За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів. Ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто», – написав він у телеграмі.

Російські війська регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі частину Запорізької області, Запоріжжя та його околиці.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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