«Є хороші новини»: Гайдай повідомив про темпи просування ЗСУ на Луганщині

На Луганщині українські військові щодня потроху просуваються вперед, саме тому вже незабаром можна чекати на «добрі новини» від Генштабу ЗСУ, йдеться у повідомленні голови місцевої ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, жоден населений пункт не дається просто бійцям ЗСУ, адже російські військові вже встигли підготуватися до оборони.

«Окупанти встигли закопатись. Їм постійно підвозять мобілізованих. Так, це не військові. Вони погано підготовлені. Але якщо в їхніх руках зброя, вона стріляє та вбиває. Втрати є. Тому не треба забувати, якою ціною звільняють території. Новини хороші є. Може, не так швидко, як нам хотілося б, але по 500 метрів наші війська просуваються щодня», – заявив Гайдай.

Голова Луганської ОВА також зазначив, що на території від Сватового до Кремінної та в районі Білогорівки тривають важкі бої.

30 жовтня російські військові підірвали два мости на Луганщині – через річку Красна біля Красноріченського та біля Кремінної, повідомляв Сергій Гайдай.

За словами голови ОВА, нещодавно мобілізованих громадян Росії вже направили на окуповану частину Луганської області.

Сергій Гайдай також розповідав, що на Луганщині Збройні сили України просуваються на Сватівському та Кремінському напрямках.

5 жовтня місцева влада повідомила про початок деокупації Луганщини.