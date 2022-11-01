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Обстріли на Сумщині: у регіоні пошкоджено енергосистему, одна людина поранена

Станом на 21:00 обстріл у регіоні продовжився

Упродовж вівторка обстрілів з боку російських військ зазнали шість громад Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

«Майже сотню снарядів та мін сьогодні ворог спрямував на прикордоння нашої області», – повідомив Живицький у Telegram.

За його даними, пошкоджено енергосистему у Юнаківській громаді, у Новослобідській – один чоловік поранений, він перебуває в лікарні. Станом на 21:00 обстріл продовжився, додав посадовець.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, і фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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