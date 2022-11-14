«Укрзалізниця» запускає поїзд із Києва до Миколаєва

Компанія «Укрзалізниця» вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом. Відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових, вказує пресслужба УЗ.

«Перший поїзд до Миколаєва вирушить сьогодні з Києва о 22:00. Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого. Поїзд №121/122 Київ-Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці та по непарних – з Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін, вже в найближчі декілька днів буде відновлено залізничне сполучення з Херсоном.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков припустив, що це може статися упродовж 10 днів.

Напередодні «Укрзалізниця» почала продаж квитків на поїзди до Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Криму. За інформацією УЗ, квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ та звільнення України від окупантів, а скористатися ним – одразу після деокупації. Щойно рух буде відновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.