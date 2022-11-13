«Укрзалізниця» почала продаж квитків на потяги до Херсону, Маріуполя, Донецька, Луганська та Криму

Українці можуть придбати квитки на три перших рейси потягів з Києва до п'ятьох міст – Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя та вже звільненого Херсону. Усі кошти від продажу будуть витрачені на автівки для сполучення деокупованих міст та сіл з залізничними станціями, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

«Разом із платформою UNITED24 розпочинаємо благодійний проєкт «Квитки до перемоги». Вже сьогодні ви можете оформити квитки на три перших рейси з Києва до п’ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя», – йдеться в повідомленні.

За інформацією УЗ, квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ та звільнення України від окупантів, а скористатися ним – одразу після деокупації. Щойно рух буде відновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.

«Дуже радісно запускати цей проєкт, знаючи, що квитками Київ – Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом!», – зазначили в компанії.

Там додають, що рейси буде здійснювати «Потяг до перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити символічний квиток можна за посиланням.

«Усі квитки благодійні: кошти від їхнього продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту – автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами», – розповіли в УЗ.

9 листопада «Укрзалізниця» здійснила перший пробний рейс на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй у рамках відновлення залізничного сполучення між Україною і Румунією.