Укрзалізниця: наслідки вчорашніх обстрілів на Сумщині ліквідовано

Наслідки російського обстрілу залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідували, повідомила «Укрзалізниця».

Там наголосили, що перегін Ворожба – Білопілля, який був закритий вчора ввечері через пошкодження інфраструктури, вже відкрили.

«139 пасажирів, які мали квитки на поїзд Київ – Суми із Сум та Білопілля, успішно дісталися автобусами залізничного вокзалу Ворожби і встигли на свій рейс. Пасажири рейсу №259 з Ворожби, Бахмача, Ніжина та Конотопа, яких вчора ми забирали додатковим рейсом і влаштували на ніч на Центральному київському залізничному вокзалі, вже сідають на свій поїзд та рухаються далі», – йдеться в повідомленні.

Напередодні про те, що через обстріли російських військ була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, від початку доби 6 листопада по Ворожбянській громаді Сумщини з території РФ прилетіло 72 снаряди, опівдні армія РФ відкривала вогонь по громаді зі ствольної артилерії. «Прильоти» зафіксовані на вулицях, на подвір’ях містян, були й прямі влучання в будівлі.

Трохи згодом російська армія відкрила вогонь по громаді ще й із РСЗВ, повідомив Живицький.