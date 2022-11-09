«Укрзалізниця» повідомила про пробний рейс на прикордонному маршруті до Румунії

«Укрзалізниця» здійснила перший пробний рейс на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй у рамках відновлення залізничного сполучення між Україною і Румунією, повідомило 9 листопада Міністерство інфраструктури.

Незабаром маршрут почне функціонувати в повноцінному режимі, заявили у міністерстві.

«Відкриття залізничного пасажирського сполучення на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня. Маршрутом курсуватиме побудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКр-3. Чистий час у дорозі від Рахова до румунської Валі-Вішеулуй складає близько 40 хвилин, без урахування митних процедур. Прикордонний і митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці», – повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За повідомленням, «Укрзалізниця» планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж і Бухарест.