У Молдові вітають запуск із початку листопада поїзда між Києвом та Кишиневом, вперше після 20-річної перерви

Віцепрем’єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину назвав «маленьким потягом миру» запуск на початку листопада курсування поїзда між Києвом та Кишиневом.

За його словами, залізничне з’єднання двох столиць відбудеться вперше за останні 20 років. Обслуговуватиме поїзд молдавська та українська залізниці.

Напередодні компанія «Укрзалізниця» повідомила, що з 5 листопада почне курсувати «Потяг до перемоги» – за маршрутом № 351/352 Київ-Кишинів. Вирушатиме він з Києва о 17:02 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотно відправлення о 17:45 та прибуття до Києва об 11:48.

Повідомлялося, що «Потяг до перемоги», вагони якого розписані українськими митцями, протягом двох місяців подорожував регіонами України, а також став місцем спеціального брифінгу держсекретаря США Ентоні Блінкена.