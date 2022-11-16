У Джанкої місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів – соцмережі

У Джанкої в окупованому Криму в ніч на 17 листопада було чути гучні вибухи, місцеві телеграм-канали повідомляють про роботу протиповітряної оборони, інформує проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Спрацювала система ППО, без паніки», – повідомив телеграм-канал «Типовий Джанкой».

У свою чергу, телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на свої джерела повідомляє, що в Джанкої було завдано удару по російському військовому аеродрому.

На даний момент офіційної реакції підконтрольної Росії влади Криму та Міноборони РФ щодо цієї ситуації немає. Українські військові та офіційні особи також поки не коментували цю подію.

Раніше місцеві жителі повідомляли про вибухи у Джанкої 17 жовтня. Тоді джанкойські пабліки повідомляли про роботи з розмінування снарядів після вибухів, які сталися у серпні цього року.

Починаючи із серпня, у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

16 серпня сталися вибухи на складах боєприпасів у Джанкойському районі. Міноборони Росії називало те, що сталося, «диверсією».

7 вересня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний визнав ракетні удари українських військових по російських військових об’єктах у Криму в серпні 2022 року. Міноборони України закликало кримчан повідомляти у чат-бот «єВорог» інформацію про дислокацію військ Росії на півострові.