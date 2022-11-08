Жителі Севастополя поскаржилися на шум від стрілянини після ранкового інциденту з нібито збитим безпілотником

Жителі Севастополя в окупованому Росією Криму заявили 8 листопада, що у місті чути гучні звуки стрілянини після ранкового інциденту з нібито збитим безпілотником. На це севастопольці поскаржилися призначеному Росією голові Севастополя Михайлу Розвожаєву у телеграм-каналі.

У відповідь він заявив, що «у мобілізованих на полігонах сьогодні планові навчання, йдуть стрільби».

«Навчання солдатів триватиме ще кілька днів», – заявив Развожаєв.

Вранці 8 листопада в Севастополі прогриміли вибухи, фактична влада окупованого півострова заявила про роботу ППО і збиття безпілотника.

Починаючи із серпня, у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

У ніч на 27 жовтня безпілотник атакував Севастопольську (Балаклавську) ТЕС, через що спалахнув один із трансформаторів.

Вночі та вранці 29 жовтня у Севастополі було чути звуки вибухів, артилерійських залпів і стрілянини з вогнепальної зброї. Пізніше призначена Росією влада міста і Міноборони РФ заявили про «терористичну атаку» на Чорноморський флот Росії.

У російському оборонному відомстві заявили, що атаку здійснили українські військові, яких нібито готували спеціалісти британських ВМС.

У Міністерстві оборони Британії назвали це «вигаданою історією».

Українська влада офіційно не визнала причетність до вибухів у Севастопольській бухті. Начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк припустила, що причиною вибухів у Севастополі могли стати «невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони».