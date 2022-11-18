«Викрадення, позбавлення волі – немає складу злочину?»: як у Криму судять медсестру і блогера Ірину Данілович

ФЕОДОСІЯ – У підконтрольному Росії міському суді Феодосії завершується судове слідство у кримінальній справі стосовно медсестри, блогера Ірини Данілович, яку звинувачують у «зберіганні вибухівки»... у себе в сумочці. Як заявила суддя Наталія Кулинська, на наступному засіданні очікується допит самої підсудної та перехід сторін у стадію дебатів. Які докази надали сторони під час процесу, що «забували» свідки у справі, а також як реагував на те, що відбувається, суд, читайте в матеріалі Крим.Реалії.

Жительку Феодосії Ірину Данілович підозрюють у незаконних діях із вибуховими речовинами або вибуховими пристроями (ч. 1 ст. 222.1 Кримінального кодексу Росії). Повідомлялося, що ФСБ Росії звинуватила її у виготовленні вибухового пристрою з медичними голками.

Ірина Данілович працювала медсестрою та вела сторінку в соцмережах, а також кілька блогерських колонок, присвячених правам медпрацівників і проблемам охорони здоров'я на анексованому Кримському півострові.

«Проконвертував і роздеталізував»

Засідання суду почалося з прохання підсудної змінити зал, бо вона позбавлена можливості нормально бачити та впізнавати свідків, які дають свідчення. У відповідь суд повідомив, що особи цих людей він перевіряє, а інший зал надати не може, тому що їх лише три, інші зайняті.

Однак Ірина Данілович повідомила, що свідки спеціально одягають медичні маски, щоб вона не могла побачити їхні обличчя, а перевірка судом їхні особи в цьому ніяк не допоможе.

Після цього для допиту з'явився свідок обвинувачення Данило Самохін. Він був у медичній масці. Самохін заявив, що брав участь як громадський помічник під час проведення кількох оперативно-розшукових заходів щодо Ірини Данілович – був присутній під час огляду її речей, взяття біологічних зразків, а також при огляді змісту її телефонів, що тривав із перервами шість днів. За його словами, запросила його «допомогти» одна з викладачок його вишу, але яка саме – невідомо, бо суд це питання зняв. Нагадаємо, що на минулому засіданні інший свідок відмовився повідомляти прізвище викладача, який його запросив, навіть під загрозою порушення кримінальної справи.

У своїх свідченнях Данило Самохін, який повідомив, що працевлаштований неофіційно, постійно використовував казенні звороти.

«О 10 ранку я прибув на задане місце», «були виявлені складові вибухового пристрою» і т.і. Також кілька разів у його промові були помічені специфічні слова, схожі на професійний сленг співробітників силових структур: «усі речі проконвертували» (у значенні «розпакували по конвертах для речових доказів») та «вибухотехнік роздеталізував» (розібрав пристрій на окремі деталі).

Коли Ірина Данілович попросила його зняти маску, щоб вона могла його впізнати, свідок зрушив її на кілька сантиметрів. Підсудна почала вимагати відкрити обличчя, але за свідка заступилася суддя: «Нормально він спустив маску!» – перебила вона підсудну. Після того, як захист наполягав на тому, щоб було видно все обличчя від підборіддя, Ірина Данілович сказала, що раніше цю людину не зустрічала.

На низку питань захисту в суді Данило Самохін відповісти не зміг. При тому, що він досить чітко називав номери кабінетів у двох будинках ФСБ і на різних поверхах, у яких, за його словами, до цього не бував, частина обставин із його пам'яті випала.

В основному це були моменти, пов'язані з виявленням вибухового пристрою. Так, він стверджує, що забув, чи запитував підсудну співробітник ФСБ після того, як виявив предмет, схожий на вибуховий пристрій, чи пропонувалося їй самій розбирати речі під час огляду, а також з якого боку від столу вона перебувала.

«Просто у вересні потрапив у ДТП», – пояснив свідок. Також він не міг пригадати, як кріпилася підкладка футляра від окулярів, під якою нібито була вибухова речовина. Суддя до провалів у пам'яті свідка обвинувачення ставилася із розумінням: «Якщо ви не пам'ятаєте, так і скажіть».

«А ви маєте судимість?»

Слідом за Самохіним для допиту було викликано свідка захисту Сулеймана Кадирова. Він розповів, що друзі Ірини Данілович звернулися до нього з підозрами про її зникнення 1 травня, наступного дня він приїхав до її батьків і дізнався, що Данілович не повернулася з роботи. Кілька днів він та інші активісти шукали Ірину в усіх ізоляторах тимчасового тримання та СІЗО. 5 травня він і батько Данілович поїхали у Коктебель і через камери спостереження простежили, що вона дійшла до автобусної зупинки біля автозаправки.

За словами Сулеймана Кадирова, на заправці поставилися із розумінням до його прохання показати відео з камер спостереження. На записі він побачив, що до зупинки під'їхав легковий автомобіль, з якого вийшов чоловік у блакитній сорочці. Він щось сказав Ірині Даніловичу, і вона спокійно сіла в машину. Потім ця людина знову вийшла з машини і стала кудись телефонувати, а журналістка теж вийшла з машини, але її оточили два інші співробітники, не даючи піти. Якоїсь миті під'їхало таксі, водій якого хотів прийти на допомогу дівчині, але чоловік у блакитній сорочці показав йому посвідчення, і він поїхав. Після цього троє чоловіків заломили їй руки, скрутили й закинули в машину.

У представника обвинувачення Юлії Матвєєвої не виникло запитань до свідка. А суддя поставила лише одне запитання: «Ви раніше мали судимість? Якщо так, то за якою статтею?». Захист заявив заперечення на дії головуючого, але отримав зауваження. «Ви своєю роботою займайтеся», – різко заявила суддя.

Битва долучень

Після того, як завершився допит другого свідка, сторона обвинувачення виступила з клопотанням про долучення до матеріалів кримінальної справи документа про відмову в порушенні справи проти співробітників ФСБ за підсумками заяви Ірини Данілович про застосування до неї незаконних методів дізнання й тиску.

Викрадення, утримання, позбавлення волі – немає складу злочину?

Ірина Данілович відреагувала на це оплесками та реплікою: «Викрадення, утримання, позбавлення волі – немає складу злочину?» Захист виступив проти долучення з тих причин, що представлений прокурором документ не був засвідчений належним чином і «природа його походження невідома». Незважаючи на це, суд задовольнив клопотання прокуратури.

Захист також заявив клопотання про долучення до матеріалів справи та огляд відео з камери спостереження, про яке розповідав у своїх показах свідок Сулейман Кадиров. Прокурор почала заперечувати, що диск не оформлений належним чином, тому що немає супровідного листа, що автозаправка передає саме цей диск. Однак аргумент «ви щойно копію документа подали без нічого і суд її долучив» поклав край суперечці.

Суд долучив диск і запланував вивчити відео на наступному судовому засіданні.

Також захист звернув увагу суду на низку протиріч між показами свідків, які вони дали під час допитів у перебігу процесу та «відмовним» матеріалом щодо співробітників ФСБ. У зв'язку з цим сторона захисту клопотала про винесення судом приватної ухвали на адресу військово-слідчого комітету з вимогою провести додаткову перевірку обставин викрадення Ірини Данілович. Суд ухвалив вирішити це питання у дорадчій кімнаті під час винесення підсумкового рішення у справі.

Наступне засідання суду заплановане на 30 листопада.