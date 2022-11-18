Росія спробує передислокувати частину сил для посилення наступу біля Бахмута – британська розвідка

Росія спробує передислокувати частину сил, відновлених з Херсона, для посилення наступу біля Бахмута, припускає британська розвідка.



«Цілком ймовірно, що Росія спробує врешті-решт передислокувати частину сил, відновлених з Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій поблизу міста Бахмут у Донецькій області», – повідомляє Міністерство оборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.

Британські військові зауважують, що після відведення своїх сил із західного берега річки Дніпро Росія продовжує надавати пріоритет переобладнанню, реорганізації та підготовці оборони на більшості ділянок.

За даними розвідки, російські підрозділи спорудили нові траншеї біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями.

Деякі з цих місць розташовані на відстані до 60 км поточної лінії фронту, що свідчить про те, що Росія готується на випадок подальших великих українських проривів.

Читайте також: Херсон без Росії. Як живе місто після окупації?

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії того ж дня заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що війська РФ проводять наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.