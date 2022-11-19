До Херсона прибув перший від початку повномасштабної війни потяг із Києва

У суботу, 19 листопада, до деокупованого Херсона прибув пасажирський потяг із Києва. Це перший такий здійснений рейс від початку повномасштабної війни, пише місцеве видання «МОСТ».

Відомо, що до звільненого від російських окупантів міста прибули 200 пасажирів, які придбали «Квитки о перемоги».

За інформацією видання, також у складі потягу є й поштовий вагон, який привіз до Херсона листи та посилки.

Рух потягів з Херсона припинився 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Під час окупації міста не було ані рейсів за графіком, ані евакуаційних потягів, які відправлялися з інших регіонів, де тривали активні бойові дії.

«Укрзалізниця» запустила рух із Києва до Херсона – перший потяг 18 листопада відправився зі столиці о 22:14.

Відтепер потяги відправлятимуться з Києва по парних числах, а з Херсона – по непарних.

З 15 вересня «Укрзалізниця» відновила курсування рейкового автобуса між Харковом та звільненою незадовго до того Балаклією.

16 листопада «Укрзалізниця» повідомила, що запускає продаж квитків на рейс із Києва до Ізюма. Починаючи з 17 листопада, поїзд №112/111 вирушатиме з Києва до Ізюма о 22:55, прибуватиме о 12 годині. Назад рейс вирушатиме з 18 листопада, о 18:22, і прибуватиме до столиці о 6:10.