«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів через повітряну тривогу

«Укрзалізниця» повідомила ввечері 15 листопада, що через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримується значна кількість поїздів.

«Станом на зараз 4 рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують за графіком», – інформували залізничники близько 17:00, але згодом доповнили перелік затримок.

«№88 Ковель — Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин;№17 Харків — Ужгород затримується на 30 хвилин; №711 Краматорськ — Київ вирушив під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин. Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ — Перемишль, №750 Ужгород — Київ, безпересадкові вагони Відень — Київ, №772 Хмельницький — Київ, №86 Львів — Запоріжжя, №55 Київ — Рахів», – ідеться в актуальному повідомленні «Укрзалізниці».

У проміжку між 18-ю і 19-ю годинами за Києвом українська влада повідомила про відбій повітряної тривоги в більшості областей України.

Станом на 19:00 небезпека зберігається в Луганській та Харківській областях.

У записаному ще під час дії повітряної тривоги відеозверненні президент України Володимир Зеленський сказав, що військові Російської Федерації вже завдали 85 ракетних ударів по території України, здебільшого по енергетичній інфраструктурі.

За числом випущених ракет атака 15 листопада не поступається першому такому масованому нападу, здійсненому 10 жовтня. Результатом є те, що українські енергетики оголосили про застосування екстрених відключень. Мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.