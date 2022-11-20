Війська РФ вдарили по центру Авдіївки з «Градів» – ОВА

Армія РФ вкотре обстріляла населені пункти Донецької області. Так, окупанти вдарили по центру Авдіївки з «Градів», йдеться в повідомленні голови місцевої ОВА Павла Кириленка в телеграмі.

Крім того, за його словами, російська армія також била по Горлівському напрямку. Під обстріли потрапили поодинокі громади біля Міньківки, Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського Соледарської громади та околиці Торецької громади.

Російські військові також поцілили в інфраструктурний об’єкт у Часовоярській громаді. Обійшлось без постраждалих, об’єкт продовжує роботу, уточнив Кириленко.

Крім того, на Лисичанському напрямку війська РФ не припиняють масові обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Вночі вони також обстріляли Святогірськ.

Про найінтенсивніші бої у Бахмуті раніше повідомляли у Міноборони. У Генштабі кажуть, що цього тижня на Бахмутському напрямку війська РФ вели наступальні дії з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих позицій у районах населених пунктів: Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївна, Курдюмівка, Зеленопілля, Озерянівка і Майорськ.

На початку листопада голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська намагаються «стерти з лиця землі» міста на Донеччині. За його словами, «місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці».