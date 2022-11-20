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Війська РФ вдарили по центру Авдіївки з «Градів» – ОВА

Українські військові намагаються вловити кращий мобільний сигнал на придорожньому знаку на адмінмежі між Харківською та Донецькою областями, 10 листопада 2022 року

Армія РФ вкотре обстріляла населені пункти Донецької області. Так, окупанти вдарили по центру Авдіївки з «Градів», йдеться в повідомленні голови місцевої ОВА Павла Кириленка в телеграмі.

Крім того, за його словами, російська армія також била по Горлівському напрямку. Під обстріли потрапили поодинокі громади біля Міньківки, Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського Соледарської громади та околиці Торецької громади.

Російські військові також поцілили в інфраструктурний об’єкт у Часовоярській громаді. Обійшлось без постраждалих, об’єкт продовжує роботу, уточнив Кириленко.

Крім того, на Лисичанському напрямку війська РФ не припиняють масові обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Вночі вони також обстріляли Святогірськ.

Про найінтенсивніші бої у Бахмуті раніше повідомляли у Міноборони. У Генштабі кажуть, що цього тижня на Бахмутському напрямку війська РФ вели наступальні дії з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих позицій у районах населених пунктів: Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївна, Курдюмівка, Зеленопілля, Озерянівка і Майорськ.

На початку листопада голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська намагаються «стерти з лиця землі» міста на Донеччині. За його словами, «місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці».

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