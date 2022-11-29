«Були у паніці, кричали, молились». Історія однієї родини з Маріуполя

ЛЬВІВ ‒ Пів року тому маріупольці ризикнули і відкрили власну кав’ярню у Львові під назвою «0629». Це код їхнього рідного міста.

Як вдається виживати закладу у Львові, де стільки ресторанів і кав’ярень?Чи вдалося зацікавити кухнею Маріуполя у Львові?

«0629» ‒ невідомі цифри для більшості львів’ян, але у телефонах маріупольчан вони збережені і дуже дорогі. Заклад із такою назвою розташований на одній із центральних вуличок Львова. Двоє маріупольчан і один чернігівець ризикнули у березні відкрити нову кав’ярню у Львові, місті, куди вони переїхали. Взяли в оренду приміщення, самостійно робили дизайн і ремонт. Допомагали їм інші переселенці.

Перша місія була розселити людей

«Нам треба було зробити робочі місця для маріупольчан, які сюди приїхали, кого ми зустрічали. Перша місія була розселити людей, щоб мали житло, а також працевлаштувати. Почали ремонт, замовили меблі. Все завдяки допомозі переселенців», ‒ розповідає один із співвласників закладу Костянтин Понедільченко.

Однак перед командою головним питанням було, чим здивувати львів’ян, яке меню і яку концепцію кав’ярні створити. Кухар, як і Костянтин, також з Маріуполя. І чоловіки мали досвід ресторанного бізнесу, працювали в Маріуполі та Києві, тому вирішили готувати маріупольську шаурму за назвою одного з районів міста ‒ «23-й». Тобто зберегти і перенести смак рідного міста.

Ми хотіли, щоб це було місце, де смачна кава, їжа, затишна атмосфера

«Ми хотіли, щоб це було місце, де смачна кава, їжа, затишна атмосфера. Наше меню авторське. Декілька страв привезли з Маріуполя. У нас є 23-й мікрорайон. Коли я навчався, то в одному місці там продавали вуличну їжу ‒ шаурму, яка була дуже смачна і завжди біля цього закладу стояла черга. Культова точка була у місті. Таку й хотіли зробити, схожу за смаком, дещо змінили інгредієнти, але в цілому така ж. Ще б хотіли додати щось з грецької і татарської кухні, але не знаємо, чи оцінить публіка. Ще наша родзинка ‒ виробництво комбучі (ферментований газований напій із чайного гриба – ред.). Наш маріуполець перевіз свій бізнес виготовлення комбучі у Львів. Працюємо разом», ‒ каже Костянтин Понедільченко.

За пів року роботи кав’ярня почала заробляти і отримувати невеликий прибуток, але були тижні, коли працювали у мінус. Загалом у цьому закладі працює 9 осіб ‒ маріупольчани і один чернігівець. Також у кав’ярні створили місце, де продається сувенірна продукція, яку виготовляють переселенці. У такий спосіб стараються допомогти іншим.

Костянтин зауважує, що йому пощастило, бо 24 лютого він перебував у Києві. Мав їхати до мами на день народження у Маріуполь, але поїздка не вдалась. Втім, його брат і мама жили довший час під обстрілами в оточеному російськими військами Маріуполі.

Життя під обстрілами

Яна Понедільченко, мама Костянтина, старається допомагати синові у кав’ярні. Це її улюблене місце у Львові, бо сюди, каже, приходять переселенці і мають багато спільних тем для розмови, а ще багато гірких спогадів.

Думала, що у цьому підвалі залишусь навічно

«24 лютого я була вдома. У мене був день народження. Ніхто не вірив, що так буде жахливо, тому до останнього була вдома. А коли 4 березня вимкнули електрику, газ, воду, почався обстріл у моєму мікрорайоні, були поруч пошкоджені будинки, то я пішла до брата, який жив неподалік, думала, що перший поверх безпечніший. Але почався авіаобстріл, ми миттєво вибігли у підвал. Не могли зрозуміти, що відбувається. Були у паніці, кричали і молились. У підвалі була 41 людина. Літніх людей туди спускали. Готували їжу на вулиці, збирали сніг і його топили, спустили воду з труб. Старшим хворим людям було важко, ми годували їх, тарілок не було, якось мили чи протирали і годували наступного. Була жінка з трьома дітьми, найменшому у підвалі виповнився рік. Це все було настільки жахливо. Найстрашніше було, що ми не знали, чи така ж ситуація по всій Україні, ми нічого не знали. Три тижні провели у підвалі. 4 дні взагалі не виходили, бо були постійні обстріли, як по графіку, і земля під ногами піднімалась. Думала, що у цьому підвалі залишусь навічно.

Стільки трупів було на вулиці… Люди не встигли дійти у підвал. Просто вулиця ‒ в тілах. У підвалі почали люди кашляти, було сиро і холодно, ми вирішили з братом, його дружиною і їхніми трьома дітьми йти пішки до батьків у селище, а це 7 км. Йшли, обстріли, дивитись було важко на машини з мертвими тілами. На щастя, батьки були живі, будинок цілий, машина, лише танки подвір’ям проїхали. Це було 26 березня, а 4 квітня ми машиною виїхали. 10 днів їхали до Запоріжжя через 16 чи 18 блокпостів. Потім переїхали у Дніпро, а згодом у Львів ‒ до сина», ‒ розповідає про пережите Яна Понедільченко.

Внаслідок ворожих обстрілів помешкання Яниного брата повністю згоріло, а її квартира пограбована. Яна Понедільченко розповіла Радіо Свобода, що старались хоронити людей, поклавши їм у кишеню чи прикріпивши листочок із прізвищем. Але земля була замерзла, тому більшість тіл люди змушені були залишати просто неба. Ці важкі спомини Яна Понедільченко розповідає зі сльозами на очах.

У Львові родина проживає в орендованому помешканні. Жінка пригадує, що найбільш радісний день для неї був, коли дізналась, що її син ‒ у безпеці і допомагає іншим людям, які постраждали і рятуються від обстрілів.

Хочемо, щоб ми не були дармоїдами

«Мені було важливо, щоб мої рідні, друзі могли повернутись до нормального життя. Вони всі приїхали з наплічником ‒ і все. Хочемо, щоб було безпечніше тут, щоб була Україна, щоб ми не були дармоїдами, тому хочемо працювати», ‒ наголосив Костянтин.

У Львові переселенці відкрили або ж сюди перевезли, за офіційними даними, понад 20 закладів харчування. У центр «Я ‒ Маріуполь» надходять оголошення про вакансії на роботу для переселенців.

Є робота, але менш оплачувана

«Рівень зарплати, який пропонують у Львові, відрізняється від того, який мали люди в Маріуполі. Тому що середня зарплата в Маріуполі була 15 тисяч гривень, у Львові ‒ суттєво нижча, і люди не готові працювати за меншу зарплату. Тобто, є робота, але менш оплачувана. До того ж, багато маріупольчан працювали на металургійних підприємствах, відповідно, мають вузьку спеціалізацію. Запропонувати їм таку роботу у Львові не можемо. Пропонуємо щось інше. Але у Маріуполі вони отримували на заводі 20-25 тисяч, а у Львові ‒ удвічі менше», ‒ каже Христина Аркатова, працівниця центру «Я ‒ Маріуполь».

Більшість переселенців, за словами представниці центру, орендує у Львові помешкання. Вартість оренди ‒ в середньому 10 тисяч гривень. Зазвичай, пояснює, одну квартиру винаймає велика родина або гуртується група друзів, щоб було дешевше.

Костянтин Понедільченко вірить, що йому вдасться у Маріуполі відчинити кав’ярню під назвою «032». Цифри, каже він, які добре знають львів’яни і які стануть символічними на знак вдячності містові та людям за те, що надали прихисток у важкий час.