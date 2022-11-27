Російські військові почали зносити будівлі в центрі Маріуполя – влада

В окупованому Маріуполі армія РФ почала зносити будівлі в історичному центрі міста для того, аби приховати наслідки своїх бомбардувань, повідомив у телеграмі радник мера Петро Андрющенко.

«Цивільні окупанти дістались до історичного центру Маріуполя, проспект Миру, 85 – знесення будинку. Чергове приховування наслідків бомбардування російськими літаками. Так історія Маріуполя часів після Другої світової перетворюється на сміття», – зазначив Андрющенко.

За його словами, Маріуполь перетворено на місто, яке вже по фото та відео не впізнають навіть місцеві.

«Місто, яке залишилося живим лише в містянах, та абсолютно мертвим в архітектурі та реальності», – підсумував радник міського голови.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія посилить наступальні операції в Донецькій області. Вони пов’язують це, зокрема, з виведенням російських сил з Херсонщини. Ці підрозділи російське командування може перекинути в Донецьку область для посилення наступальних операцій, кажуть в ISW.