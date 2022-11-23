Єрмак про обмін полоненими: серед звільнених є нацгвардійці, яких взяли у полон на ЗАЕС

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими – до України повернули 35 військових, серед яких є бійці Нацгвардії, яких взяли у полон на Запорізькій АЕС.

«Серед звільнених – хлопці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЗАЕС у перші дні вторгнення. Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога», – написав він у телеграмі.

Всього з російського полону сьогодні повернули 36 людей.

Попередній обмін військовополоненими відбувся 11 листопада – тоді Україна повернула 45 військових.

27 жовтня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося 28 обмінів, із російського полону звільнили 978 людей, зокрема 99 цивільних.