Україна повернула ще 45 своїх військових у рамках обміну – Єрмак

11 листопада відбувся черговий обмін військовополоненими, у рамках якого Україна повернула 45 військових, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Серед них – солдати і сержанти, які у боях захищали нашу державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників. Ми повернемо додому всіх українців. Цих воїнів вдома чекають діти, ми були на постійному зв’язку з рідними… Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими», – написав Єрмак у телеграмі і додав, що робота зі звільнення полонених триває.

Про те, скільки осіб і кого саме Україна передала Росії, він не повідомив.

В ОП 3 листопада повідомляли, що з російського полону в рамках обміну повернули ще 107 українських військовослужбовців.

Перед тим останній обмін полоненими відбувся 29 жовтня – повернулися з полону 52 українці.

27 жовтня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося 28 обмінів, із російського полону звільнили 978 людей, зокрема 99 цивільних.