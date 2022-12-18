Російські військові шукають дезертирів зі зброєю у Маріуполі: влада дала поради жителям

Військові РФ розшукують у Маріуполі дезертирів, які втекли під час транспортування, бо вони озброєні та небезпечні, повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

Зазначається, що декілька бригад військових активно проводять пошуку в Лівобережному районі, в районі площі Свободи та Кальміуському районі.

«На щастя, шукають не партизан. Чергові дезертири зі зброєю. Зникли по ходу транспортування через Маріуполь (яка несподіванка) з Росії. Джерела кажуть – із числа в’язнів, тому група становить особливу небезпеку», – написав Андрющенко.

Він закликав маріупольців берегти себе та пам’ятати, що будь-який живий громадянин Росії зі зброєю становить небезпеку. Якщо ж жителі побачать дезертирів Андрющенко порадив «здавати» їх армії РФ.

«Будемо мінусувати окупантів навіть у такий спосіб», – додав він.

Маріуполь був окупований російськими військами у травні цього року. Захоплення приазовського міста супроводжувалося потужними бомбардуваннями цивільної інфраструктури і житлових будинків. Президент України Володимир Зеленський говорив, що в місті зруйновано 95% усіх будівель.