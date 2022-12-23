У Маріуполі окупаційні сили зносять будівлю драмтеатру – Андрющенко

У Маріуполі окупаційні сили зносять будівлю драматичного театру, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

«Знесення руїн драматичного театру – безумовне намагання сховати назавжди фізични докази найбільшого одночасного навмисного вбивства українців росіянами з початку цієї фази війни. Окупанти навіть не приховують своїх намірів. Отже, повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтальну залишать цілою, як «основу реконструкції». Тобто демонтуються лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив зсередини», – написав Андрющенко у Telegram.

Він зазначив, що це вдруге за 100 років росіяни будуть драмтеатр на кістках загиблих.

«За радянських часів його було побудовано в місці захоронення солдатів вермахту, яких було ексгумовано лише в 2017-2018 роках. Тепер планують будувати на кістках маріупольців», – сказав він.

16 березня російський літак скинув авіабомбу на будівлю Маріупольського драматичного театру, попри те, що там на землі було написано російською мовою «ДЕТИ». Тоді у приміщенні театру, яке використовувалось як бомбосховище, ховалась понад тисяча людей. Скільки загинуло людей від авіаудару ‒ достеменно невідомо. Після трагедії у Маріупольській міськраді заявили про понад 300 загиблих. Називають кількість убитих і вдвічі більшу.