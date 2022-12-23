Окупанти проводять «жорстку фільтрацію» населення на Запоріжжі – Пологівський міський голова

Російські окупанти проводять жорсткі фільтраційні заходи щодо жителів міста Пологи Запорізької області, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» міський голова Юрій Коноваленко.
«У місті стоїть безліч блокпостів, обходять будинки, перевіряють телефони. Це все було, є та продовжується. Ротація відбувається з певною періодичністю. Зникає в цей час зв’язок та інтернет. Під час ротації, коли виїжджають ті, що були, вони грабують, мародерять, вивозять все, що можна», – повідомив посадовець.
Він зазначив, що як гуманітарна, так і безпекова ситуація у місті є «дуже напруженою».
«Приблизно третина жителів громади залишилася у своїх домівках. Більше – на території сіл, менше – в місті. Гуманітарна ситуація – складна в тому плані, що практично з першого вересня на територію громади окупанти не пропускають жоден гуманітарний вантаж, і ми не можемо направити гуманітарну допомогу. Місто розташоване за 10 км від лінії фронту, в місті перебуває дуже багато військ окупантів, вони з-за будинків, шкіл ведуть обстріли лінії фронту, прикриваючись мирним населенням. Тому дуже переживаємо за життя тих людей, які там залишилися», – сказав Коноваленко.
З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може незалежно перевірити озвучені свідчення.
- Російські окупаційні сили хочуть запровадити цілодобову комендантську годину на контрольованій ними частині Запорізької області. Її тривалість відрізнятиметься в залежності від населених пунктів. Про це 18 грудня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що такі обмеження можуть діяти у селищі Чернігівка Бердянського району з 25 грудня. Водночас у місті Бердянську окупанти планують запровадити цілодобову комендантську годину з 30 грудня до 3 січня.
- Мер Мелітополя Іван Федоров 18 грудня повідомив, що російські окупаційні сили утримують жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених так званих «новорічних канікулах». Посадовець назвав це початком «нового витка терору». За його даними, на той час за тиждень із захоплених територій 4-х областей (Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської) до Запоріжжя окупанти випустили всього 174 людини. А, починаючи з 15 грудня, перестали випускати з окупації будь-кого з жителів.
- За словами Федорова, посилилася фільтрація на альтернативних шляхах евакуації. Раніше можна було виїхати з окупації через Донецьку область або Крим у бік Грузії, Естонії та Латвії. Проте наразі почастішали випадки, коли на кордоні Росії та європейських країн російські службовці розвертають авто українців назад, зазначив мер Мелітополя. Він додав, що, на його думку, російські військові «настільки бояться наступу ЗСУ, що тримають всіх цивільних у заручниках як «живий щит».
- Тим часом Сили оборони України повідомляють, що завдають ударів по місцях зосередження живої сили та техніки російської армії на окупованій території Запорізької області.
- Росія не розкриває даних щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ