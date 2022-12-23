Окупанти проводять «жорстку фільтрацію» населення на Запоріжжі – Пологівський міський голова

Російські окупанти проводять жорсткі фільтраційні заходи щодо жителів міста Пологи Запорізької області, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» міський голова Юрій Коноваленко.

«У місті стоїть безліч блокпостів, обходять будинки, перевіряють телефони. Це все було, є та продовжується. Ротація відбувається з певною періодичністю. Зникає в цей час зв’язок та інтернет. Під час ротації, коли виїжджають ті, що були, вони грабують, мародерять, вивозять все, що можна», – повідомив посадовець.

Він зазначив, що як гуманітарна, так і безпекова ситуація у місті є «дуже напруженою».

«Приблизно третина жителів громади залишилася у своїх домівках. Більше – на території сіл, менше – в місті. Гуманітарна ситуація – складна в тому плані, що практично з першого вересня на територію громади окупанти не пропускають жоден гуманітарний вантаж, і ми не можемо направити гуманітарну допомогу. Місто розташоване за 10 км від лінії фронту, в місті перебуває дуже багато військ окупантів, вони з-за будинків, шкіл ведуть обстріли лінії фронту, прикриваючись мирним населенням. Тому дуже переживаємо за життя тих людей, які там залишилися», – сказав Коноваленко.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може незалежно перевірити озвучені свідчення.