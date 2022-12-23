Армія Росії намагається укріпитися у Василівці на Запоріжжі – мер

Російські військові намагаються укріпити свої позиції на території Василівської громади у Запорізькій області, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» міський голова Василівки Сергій Каліман.
«У нас тут є в Роздолі канал, і позаду каналу вже з'являється фортифікаційна споруда, танк не проїде просто так. Плюс за каналом риють ще один протитанковий рів, розставляють зуби дракона так звані, та зараз йде заселення військових російських у домівки мирного населення. Всі домівки, в яких не перебували люди, колаборанти здавали, і туди заселялися військові, в кожну домівку від 10 до 20 людей», – стверджує мер.
Він додав, що є випадки, коли окупанти заселяються до будинків, де живуть самотні літні люди.
За даними Калімана, російські окупаційні сили останніми днями нікого не пропускають на підконтрольну владі України територію.
«Десь три дні тому повністю заборонили виїзд у сторону Запоріжжя. Ні під яким приводом не випускають жодну людину», – зазначив мер.
З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України редакція не може незалежно перевірити озвучені свідчення.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 6 826 випадків загибелі і 10 759 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого до півночі 18 грудня.
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