Армія Росії намагається укріпитися у Василівці на Запоріжжі – мер

Російські військові намагаються укріпити свої позиції на території Василівської громади у Запорізькій області, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» міський голова Василівки Сергій Каліман.

«У нас тут є в Роздолі канал, і позаду каналу вже з'являється фортифікаційна споруда, танк не проїде просто так. Плюс за каналом риють ще один протитанковий рів, розставляють зуби дракона так звані, та зараз йде заселення військових російських у домівки мирного населення. Всі домівки, в яких не перебували люди, колаборанти здавали, і туди заселялися військові, в кожну домівку від 10 до 20 людей», – стверджує мер.

Він додав, що є випадки, коли окупанти заселяються до будинків, де живуть самотні літні люди.

За даними Калімана, російські окупаційні сили останніми днями нікого не пропускають на підконтрольну владі України територію.

«Десь три дні тому повністю заборонили виїзд у сторону Запоріжжя. Ні під яким приводом не випускають жодну людину», – зазначив мер.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України редакція не може незалежно перевірити озвучені свідчення.