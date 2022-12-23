«Збільшується кількість військових РФ». Що відбувається в окупації на Запоріжжі?

Якою є гуманітарна та безпекова ситуація в окупованих містах Запорізької області? Чи збільшується кількість російських військових у регіоні, як вони поводяться з місцевими жителями? Чому останніми днями неможливо виїхати з окупації на підконтрольну владі України територію, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські окупаційні сили хочуть запровадити цілодобову комендантську годину на контрольованій ними частині Запорізької області. Її тривалість відрізнятиметься в залежності від населених пунктів. Про це 18 грудня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що такі обмеження можуть діяти у селищі Чернігівка Бердянського району з 25 грудня. Водночас у місті Бердянську окупанти планують запровадити цілодобову комендантську годину з 30 грудня до 3 січня.

на контрольованій ними частині Запорізької області. Її тривалість відрізнятиметься в залежності від населених пунктів. Про це 18 грудня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що такі обмеження можуть діяти у селищі Чернігівка Бердянського району з 25 грудня. Водночас у місті Бердянську окупанти планують запровадити цілодобову комендантську годину з 30 грудня до 3 січня. Мер Мелітополя Іван Федоров 18 грудня повідомив, що російські окупаційні сили утримують жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених так званих «новорічних канікулах». Посадовець назвав це початком «нового витка терору». За його даними, на той час за тиждень із захоплених територій 4-х областей (Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської) до Запоріжжя окупанти випустили всього 174 людини. А, починаючи з 15 грудня, перестали випускати з окупації будь-кого з жителів.

18 грудня повідомив, що російські окупаційні сили утримують жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених так званих «новорічних канікулах». Посадовець назвав це початком «нового витка терору». За його даними, на той час за тиждень із захоплених територій 4-х областей (Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської) до Запоріжжя окупанти випустили всього 174 людини. А, починаючи з 15 грудня, перестали випускати з окупації будь-кого з жителів. За словами Федорова, посилилася фільтрація на альтернативних шляхах евакуації . Раніше можна було виїхати з окупації через Донецьку область або Крим у бік Грузії, Естонії та Латвії. Проте наразі почастішали випадки, коли на кордоні Росії та європейських країн російські службовці розвертають авто українців назад, зазначив мер Мелітополя. Він додав, що, на його думку, російські військові «настільки бояться наступу ЗСУ, що тримають всіх цивільних у заручниках як «живий щит».

на . Раніше можна було виїхати з окупації через Донецьку область або Крим у бік Грузії, Естонії та Латвії. Проте наразі почастішали випадки, коли на кордоні Росії та європейських країн російські службовці розвертають авто українців назад, зазначив мер Мелітополя. Він додав, що, на його думку, російські військові «настільки бояться наступу ЗСУ, що тримають всіх цивільних у заручниках як «живий щит». Тим часом Сили оборони України повідомляють, що завдають ударів по місцях зосередження живої сили та техніки російської армії на окупованій території Запорізької області.

Росія не розкриває даних щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

«Щоденні обстріли»

Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що російські військові намагаються щоденно обстрілювати цей регіон.

Вся лінія фронту фактично на сьогодні продовжує бути активною

«Запорізький напрямок залишається активним, напруженим, постійно йдуть обстріли. Фактично щоденно ми бачимо зведення Генштабу, тероборони, що обстрілюється Гуляйпільська, Малинівська, частина Оріхівської громади. Тобто вся лінія фронту фактично на сьогодні продовжує бути активною. Інтенсивність, напевно, трохи знизилася, проте ворог щоденно намагається обстрілювати, наші оборонці захищають», – зазначив політик.

За словами депутата, російські військові продовжують накопичувати живу силу в Запорізькій області.

«Дала результати так звана часткова мобілізація. «Вагнерівці», інші підрозділи, звісно, їх стало більше на території Запорізької області, проте це не дає жодної переваги на полі бою. Лінія фронту в наш бік не просувається та періодично ми бачимо якісь хаотичні відходи військ (РФ – ред.) у бік Мелітополя, якісь там ротації. Це свідчить про те, що немає чіткого розуміння окупантів і впевненості в тому, що вони будуть намагатися просунутися на Запорізькому напрямку», – зауважив Ашурбеков.

«Продовжують зникати люди»

Поки триває окупація частини Запорізької області, там продовжують зникати люди, кажуть правозахисники. У Центр прав людини Zmina повідомили 19 грудня, що у Запорізькій області зник студент Богдан Пшеничний, якого окупанти три місяці утримували у СІЗО міста Токмака. 27 листопада його нібито «депортували» на підконтрольну Україні територію. Однак у Запоріжжі, де Пшеничного чекали знайомі, він так і не з’явився. Рідні майже місяць намагаються знайти інформацію про нього.

Депутат Запорізької облради Ашурбеков зазначив, що цей випадок зникнення під час так званої депортації не є поодиноким.

«Їх там більше десятка випадків взагалі, коли кажуть, що депортували, якісь там відео, фото, начебто їх кудись відпускають на територію підконтрольну, але люди зникають, і яка їхня доля, ніхто не може сказати. На жаль, ця ситуація вже не перша та не поодинока, вона повторюється і повторюється. Тут можна побажати тільки рідним терпіння. По цьому хлопцю та по інших обласна військова адміністрація працює, працює відповідальна людина за звільнення полонених», – повідомив політик.

Якщо людина проявляє свою позицію вільну, проукраїнську, вона буде отримувати весь набір жорсткого ставлення від окупаційної влади

За його словами, ставлення російських військових до місцевого населення на окупованій частині Запорізької області може відрізнятися, залежно від того, наскільки населений пункт є близьким до лінії фронту.

«Якщо людина проявляє свою позицію вільну, проукраїнську, вона буде отримувати весь набір жорсткого ставлення від окупаційної влади. Починаючи від ув’язнення, закінчуючи тортурами та всім іншим», – стверджує депутат.

«В цілому по великих містах, на кшталт Мелітополя, Бердянська, є намагання зробити картинку, що начебто все працює, школи працюють, до людей ставлення справедливе. Проте на території лінії фронту, ті ж самі Пологи, Василівська громада – там ситуація зовсім інша, там, де базуються саме військові люди. У них військові завдання, вони не думають, яким чином налагодити взаємодію з місцевим населенням. Сприймають їх як ресурс, і населення потерпає від максимальної жорсткості», – запевнив депутат.

Пологи: «ліків і меддопомоги майже немає»

Одна з жительок міста Пологи Запорізької області на умовах анонімності з міркувань безпеки розповіла «Новинам Приазовʼя», що кількість російських військових та їхньої техніки у місті збільшується.

Відчуття, що в лісосмугах їх цілі наметові містечка

«Попри інформацію про відведення окремих угруповань з міста, окупантів як в самих Пологах, так і в селах навколо дуже багато. Таке відчуття, що в лісосмугах їх цілі наметові містечка. Щодня риють глибокі окопи, завозять техніку», – зазначила вона.

Також дівчина розповіла, в яких умовах живе місто.

Забирають «на підвали», катують, часом родичі не можуть їх знайти. Почастішали випадки мародерства

«Попри це, їх псевдовлада працює. Намагаються задобрити пенсіонерів, що залишилися в окупації, безкоштовним вугіллям та копійчаними соцвиплатами. Гуманітарки не було з осені. Звісно, в магазинах товари є, завезені здебільшого з Криму, але купувати немає за що, ціни просто жахливі. Зганяють окупанти дітей у школу та садок, які відкрили та працюють у Пологах, попри дуже напружену безпекову ситуацію», – повідомила жителька.

Вона також стверджує, що російські окупаційні сили продовжують переслідувати населення міста з проукраїнською позицією.

«Забирають «на підвали», катують, часом родичі не можуть їх знайти. Почастішали випадки мародерства як з підприємств, так і приватних домоволодінь», – запевнила дівчина.

Також вона додала, що у Пологах складна ситуація з отриманням медичної допомоги.

«З медициною все неоднозначно. Техніку та персонал нібито вивезли до Маріуполя. Сама поліклініка час від часу працює. Ліків майже немає, як і кваліфікаційної допомоги цивільним. Виїхати на підконтрольну владі України територію, вважай, неможливо», – зауважила жителька.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Грабують та мародерять»

Пологівський міський голова Юрій Коноваленко у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що як гуманітарна, так і безпекова ситуація у місті є «дуже напруженою».

Місто – за 10 км від лінії фронту, в місті перебуває дуже багато військ окупантів, вони з-за будинків, шкіл ведуть обстріли лінії фронту

«Приблизно третина жителів громади залишилася у своїх домівках. Більше на території сіл, менше в місті. Гуманітарна ситуація складна в тому плані, що практично з першого вересня на територію громади окупанти не пропускають жоден гуманітарний вантаж, і ми не можемо направити гуманітарну допомогу. Місто розташоване за 10 км від лінії фронту, в місті перебуває дуже багато військ окупантів, вони з-за будинків, шкіл ведуть обстріли лінії фронту, прикриваючись мирним населенням. Тому дуже переживаємо за життя тих людей, які там лишилися», – зазначив мер.

За його словами, російські окупанти проводять жорсткі фільтраційні заходи щодо населення.

Ротація відбувається з певною періодичністю. Зникає в цей час зв'язок та інтернет

«У місті стоїть безліч блокпостів, обходять будинки, перевіряють телефони. Це все було, є та продовжується. Був період, коли окупантів у місті було дуже багато. Після наступу наших військ і завдання точкових ударів по місцю дислокації окупантів стало дещо менше. Ротація відбувається з певною періодичністю. Зникає в цей час зв'язок та інтернет. Під час ротації, коли виїжджають ті, що були, вони грабують, мародерять, вивозять все, що можна», – повідомив посадовець.



Місцеву лікарню російські військові використовують як свій шпиталь, розповідає Коноваленко.



«Ще 2 квітня вони повністю зайняли нашу БЛІЛ, наше п'ятиповерхове приміщення стаціонару та лікували виключно своїх. Його під шпиталь розмістили. Поодинокі звернення людей з травмами були, вони надавали якусь першу допомогу, потім люди їхали до Запоріжжя, а останнім часом – Мелітополь, Токмак, Бердянськ», – каже міський голова.

«Що стосується лікарів «первинки» та «вторинки», то вони дозволили працювати в приміщенні поліклініки, де здійснювали прийом. Остання інформація, що вони створили свою комунальну установу «Центральна районна лікарня», в якій декілька наших лікарів працюють за їхніми контрактами на них, здійснюють прийом громадян. Стаціонару як такого немає», – повідомив Коноваленко.

Евакуація неможлива?

Мер Пологів також зазначив, що евакуація з окупації зараз майже неможлива. За останній місяць жоден житель Пологів не зміг виїхати, стверджує Коноваленко.

Останній місяць жодної людини з Пологів не випустили

«Вже понад місяць – як був запроваджений новий порядок, пологівцям треба їхати у Бердянськ або Токмак, подати заяву, чекати, поки їм повідомлять про виїзд, і потім їхати через Василівку. Проходити блокпости, василівський контроль. Останній місяць жодної людини з Пологів не випустили», – зауважив посадовець.



Міський голова Василівки Запорізької області Сергій Каліман підтвердив, що російські окупаційні сили останніми днями нікого не пропускають на підконтрольну владі України територію.

«Десь три дні тому повністю заборонили виїзд у сторону Запоріжжя. Ні під яким приводом не випускають жодну людину. Одна із моїх знайомих написала в месенджері, що треба допомога, там стоїть жінка, то треба відвезти якусь воду, тобто вже людина вчора була другу добу, та їх не випускають», – зазначив мер.



У Генеральному штабі Збройних сил України 21 грудня повідомили, що з 12 грудня російські війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району.



Мер Василівки Каліман зазначив, що місцеві жителі обговорюють цю тему, але поки про випадки примусової евакуації невідомо: «Це я чув по Роздольській громаді, звідки я сам родом. Теж там з певних сіл уже людям говорять, що, можливо, їх навіть будуть виселяти».



За його словами, російські військові намагаються укріпити свої позиції на території Василівської громади.

Є в роздолі канал і ззаду каналу вже з'являється фортифікаційна споруда, танк не проїде просто так. Плюс за каналом риють ще один протитанковий рів

«У нас тут є в роздолі канал і ззаду каналу вже з'являється фортифікаційна споруда, танк не проїде просто так. Плюс за каналом риють ще один протитанковий рів, розставляють зуби дракона так звані та зараз йде заселення військових російських у домівки мирного населення. Всі домівки, в яких не перебували люди, то колаборанти здавали, та туди заселялись військові, в кожну домівку від 10 до 20 людей», – повідомив мер.



Він додав, що є випадки, коли окупанти заселяються до будинків, де живуть самотні літні люди.



«Наприклад, живе бабуся одна, то до неї теж заселяють військовослужбовців. Скупчуватися вони бояться, наприклад, в деякі школи думали, що, можливо, там будуть розселяти військових, але вони не розселяють», – додав міський голова.