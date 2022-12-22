Путін налаштований воювати далі. Зусилля з примусу України до переговорів відірвані від реальності – ISW

Експерти Американського Інституту вивчення війни (ISW) у черговому звіті розмірковують, як налаштований президент Росії Володимир Путін щодо подальшого розвитку його збройного вторгнення в Україну.

Так, в ISW переконані, що «Кремль вирішив прийняти жертви війни та спробувати продовжити перемогу. Кремлю потрібно буде й надалі вимагати від свого народу великих жертв і виправдовувати їх для досягнення цих нереалістичних цілей».

«Кремль, ймовірно, продовжуватиме повторювати максималістські цілі, вимагаючи від російської громадськості подальших жертв для підтримки військових зусиль, чи то шляхом нових зусиль з формування збройних сил, накладаючи тривалі довгострокові економічні наслідки режимів міжнародних санкцій, чи стягуючи з населення ціну відновлення могутньої російської армії чи змушуючи російський народ продовжувати миритися з великими втратами Росії в Україні», – йдеться у звіті.

Аналітики припускають, що Путін все ж, найімовірніше, прагне запобігти «подальшій критиці та відновити контроль над внутрішнім наративом на підтримку затяжної війни».

«Зусилля Кремля змусити Україну вести переговори чи пропонувати превентивні поступки дедалі більше відриваються від реальності на полі бою в Україні, де українські сили зберігають ініціативу», – наголошено у звіті.

Також Американський Інститут вивчення війни вказує, що ядерна риторика Москви нікуди не ділася, а Кремль продовжує озвучувати наратив, що ядерний потенціал є «головним гарантом російського суверенітету та територіальної цілісності».

Але наразі немає свідчень про «підвищену готовність Росії застосувати ядерну зброю», повідомляє ISW.

«Кремль регулярно використовує ядерну риторику, щоб продемонструвати силу ультраправій російській спільноті, яка звинуватила міністерство оборони Росії у нездатності вжити достатньо агресивних кроків для підтримки війни в Україні та вимагати від Заходу скорочення «ескалаційного» надання допомоги Україні та продовження переговорів на російських умовах, натякаючи на можливість ядерної ескалації», – йдеться у звіті.

Інститут вивчення війни, базований у США, надає щоденну аналітику і здійснює оцінки подій, пов’язаних із російським вторгненням в Україну.