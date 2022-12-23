Дев’ята зустріч за рік. Лукашенко знову збирається зустрітися з Путіним

Олександр Лукашенко знову їде до Росії, повідомляє його пресслужба.



За повідомленням, на запрошення російського президента Володимира Путіна він відвідає підмосковне Зоряне містечко – центр підготовки космонавтів імені Гагаріна, де зараз проходить відбір кандидатів для польоту в космос з Білорусі.



Пізніше Лукашенко візьме участь у неформальній зустрічі глав держав СНД, яка відбудеться 26-27 грудня в Санкт-Петербурзі.



Як уточнює Білоруська служба Радіо Свобода, у 2022 році Олександр Лукашенко вісім разів зустрічався з Путіним, остання зустріч відбулася 19 грудня в Мінську.

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19 грудня президент Росії Володимир Путін вперше за три роки прибув до Мінська для участі в переговорах з Олександром Лукашенком віч-на-віч, а також у ширшому форматі за участі урядовців обох країн. Також до Мінська прибули російський міністр оборони Сергій Шойгу та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Речник російського президента Росії Дмитро Пєсков 19 грудня казав, що до повідомлень про те, що Володимир Путін нібито їде до Мінська для примусу Білорусії до участі у війні в Україні, варто ставитися як до «безпідставних вигадок». Сам Путін назвав «дуже корисними та своєчасними» переговори у Мінську. Як повідомила пресслужба Кремля, зустріч «виявилася дуже корисною і для того, щоб не лише підбити підсумки, а й визначити найближчі кроки». У свою чергу, Лукашенко заявив, що нині визначається майбутнє білоруського та російського народів.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.