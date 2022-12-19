Путін прибув до Мінська, Лукашенко його зустрів у аеропорту

Президент Росії Володимир Путін вперше за три роки прибув до Мінська, в аеропорту його зустрів Олександр Лукашенко.



Як повідомляє пресслужба Лукашенка, вони вирушили на переговори, в яких, як повідомляється, також візьмуть участь урядовці, керівники міністерств і відомств.

Раніше також російський міністр оборони Сергій Шойгу та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров прибули до Мінська.

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В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що на цій зустрічі Володимир Путін, ймовірно, буде тиснути на Олександра Лукашенка, щоб той пішов на поступки щодо російсько-білоруської інтеграції. Експерти ISW вважають, що візит Путіна до Мінська може свідчити і про те, що він намагається встановити умови для поновлення наступу на Україну – можливо, на північ України чи Київ – взимку 2023 року.

Речник російського президента Росії Дмитро Пєсков 19 грудня заявив, що до повідомлень про те, що Володимир Путін нібито їде до Мінська для примусу Білорусії до участі у війні в Україні, варто ставитися як до «безпідставних вигадок».

Раніше Американський Інститут вивчення війни (ISW)вказав на ознаки того, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці. Серед ознак аналітики ISW згадують повідомлення російського Міністерства оборони, яке 18 грудня опублікувало кадри, на яких нібито міністр оборони Сергій Шойгу перебуває з робочою поїздкою в Південному військовому окрузі й інспектує угруповання російських військ у зоні бойових дій в Україні, а також зустріч Шойгу з президентом Росії Володимиром Путіним, начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим і командувачем об’єднаним угрупованням сил РФ в Україні Сергієм Суровікіним.

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Крім того, в ISW вважають, що зустріч Путіна і Лукашенка у Мінську, ймовірно, є частиною тих самих зусиль продемонструвати проактивність, а також створити інформаційні умови для нового етапу війни, зауважують аналітики.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.