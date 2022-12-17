«Буде тиснути на Лукашенка». В ISW назвали цілі візиту Путіна в Мінськ

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, буде тиснути на Олександра Лукашенка, щоб той пішов на поступки щодо російсько-білоруської інтеграції, на майбутній зустрічі 19 грудня в Мінську – першій зустрічі Путіна з Лукашенком у Мінську з 2019 року, повідомляє в своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

За повідомленням, візит Путіна до Мінська може свідчити і про те, що він намагається встановити умови для найбільш небезпечного плану дій, про який ISW повідомляв 15 грудня: поновлення наступу на Україну – можливо, на північ України чи Київ – взимку 2023 року.

«Лукашенко вже створює інформаційні умови, щоб відхилити російські інтеграційні вимоги, як він це робив протягом десятиліть. Лукашенко підкреслив, що «ніхто, крім нас, не керує Білоруссю», і що Білорусь готова будувати відносини з Росією, але їхні зв’язки «завжди повинні виходити з того, що ми є суверенною і незалежною державою». Незрозуміло, чи Путіну вдасться домогтися від Лукашенка бажаних поступок. Лукашенко поки що значною мірою опирався посиленим вимогам Росії щодо інтеграції та відмовлявся залучити білоруські війська до вторгнення Росії в Україну», – йдеться в повідомленні.

В ISW нагадали, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу і міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали в Мінську 3 грудня документ щодо подальшого зміцнення двосторонніх зв’язків у сфері безпеки – ймовірно, у контексті російсько-білоруської Союзної держави – та посилення російського тиску на Білорусь із метою подальшої підтримки російського вторгнення в Україну.

«Наразі ISW оцінює російське вторгнення в Україну з Білорусі як низьке, але можливе. Украй малоймовірно, що білоруські сили вторгнуться в Україну без російської ударної сили. Далеко не ясно, чи Лукашенко пошле білоруські війська воювати в Україні навіть разом із російськими військами. Досі немає ознак того, що російські війська формують ударне угруповання в Білорусі», – зауважують аналітики.

Однак, за їхніми словами, зустріч Путіна і Лукашенка щонайменше сприятиме російській інформаційній операції, метою якої є зламати волю України і готовність Заходу підтримувати Київ.

«Ця зустріч підсилить російську інформаційну операцію, покликану переконати українців і Захід, що Росія може напасти на Україну з Білорусі. Продовження ударів Росії по Києву, постійне розгортання військ у Білорусі та продовження войовничої риторики є частиною цієї інформаційної операції. Навряд чи Кремль зламає українську волю до боротьби», – йдеться в повідомленні.

В ISW наголосили, що Кремль, ймовірно, прагне переконати Захід прийняти хибні дані про те, що Україна нібито не може суттєво змінити поточні лінії фронту і що війна фактично зайшла в глухий кут. ISW вважає, що такий висновок є помилковим і що Україна «має хороші шанси повернути значну частину тактично важливих ділянок у найближчі місяці».

16 грудня в адміністрації Лукашенка повідомили, що президент Росії Володимир Путін 19 грудня відвідає Білорусь.

Візит відбудеться на 10-ий місяць війни Росії проти України, яка розпочалася в тому числі і з білоруської території.

У Мінську заявили, що Путін і Лукашенко проведуть переговори сам на сам, а також ширші переговори з міністрами щодо «білорусько-російської інтеграції».

У заяві йдеться, що «президенти також приділять пріоритет питанням безпеки та обміняються думками щодо ситуації в регіоні та світі», але не згадується про Україну.

Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, неодноразово заявляв, що не має наміру вводити білоруські війська в Україну.

Востаннє Путін відвідував Білорусь влітку 2019 року.