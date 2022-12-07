«Якщо буде атака з Білорусі, цього разу Київ завдасть удару у відповідь» – директор Rochan Consulting

Польський військовий експерт, директор компанії Rochan Consulting Конрад Музика розповів Білоруській службі Радіо Свобода, чи бачить він ознаки того, що збройні сили Білорусі готуються воювати в Україні, і які сценарії війни прогнозує найближчими місяцями.

Коротко:

Під час квітнево-травневих навчань був перевірений увесь військовий потенціал Білорусі, який необхідно було перевірити, якщо країна збирається брати участь у війні. Але масштаби навчань були невеликі.

Зараз оборонні позиції України значно кращі, ніж у лютому. Тому, на мою думку, будь-які сили, які б прийшли з Білорусі, мали б великі проблеми.

У разі повторного нападу сухопутних військ з білоруської території Україна у відповідь завдасть ударів щонайменше по російських цілях у Білорусі.

Якщо росіяни зазнають поразки на фронті, єдиною відповіддю, яку матиме Росія, буде відправка додаткових сил у бій. Якщо Росія проведе додаткову мобілізацію, українці, швидше за все, дадуть відповідь тим же. Це переросте у війну на виснаження.

Думаю, взимку українці зможуть провести ще одну масштабну операцію. Подивимося, буде це в Запоріжжі чи Луганській області.

«Увесь потенціал війни цього року перевірили»

– Минулого року ви опублікували свій аналіз стану збройних сил Білорусі. Там вивисловили думку, що вони досить слабкі самі по собі, але міцно інтегровані у військову структуру Росії і фактично перебувають під російським командуванням. Ви також тоді передбачали, що у потенційному конфлікті із Заходом Росія використовуватиме Білорусь насамперед як матеріально-технічну базу.

Але чи бачили ви останнім часом ознаки того, що збройні сили Білорусі готуються брати безпосередню участь у війні в Україні?

– На жаль, я не маю однозначної відповіді на це запитання. Моя відповідь буде: «І так, і ні». Так, тому що якщо подивитися на темпи навчань білоруських збройних сил і все, що вони роблять з квітня по травень, то це показники того, що вони готуються брати участь у війні.

Фактично з квітня по травень перевірявся весь військовий потенціал, який необхідно перевірити, якщо країна збирається брати участь у війні. Йдеться не лише про суто військовий потенціал – як-от розгортання танкових чи механізованих батальйонів, повітряні чи протиповітряні операції, матеріально-технічне забезпечення тощо. Також ми розглядаємо так званий «м’який потенціал» – здатність держави мобілізувати, створювати нові батальйони територіальної оборони, здатність збройних сил надавати медичну допомогу своєму особовому складу. І зрозуміло, що дослідження в цих сферах були досить активними. Як я вже сказав, вони торкнулися практично всього потенціалу збройних сил. Такі речі переконливо підтверджують відповідь: «Так, збройні сили Білорусі готуються брати участь у війні».

Ми не спостерігаємо, що в Білорусі йде мобілізація. Дислокація білоруських збройних сил не змінилася, вони, як і раніше, є оборонними. Але якщо буде відданий наказ про мобілізацію збройних сил, це можна зробити відносно швидко

Але, з іншого боку, треба пам’ятати, що масштаби навчань, які проводять білоруські збройні сили, насправді досить малі. Коли білоруси проводили навчання з імітацією спільних бойових дій різних родів військ, то в дуже малому масштабі. Була, наприклад, рота танків чи БМП із додатковою артилерією та авіацією. Ця тема дуже характерна для білоруських збройних сил. Вони роблять багато речей, але в дуже малому масштабі. І чи не вміють, чи не хочуть проводити масштабні навчання – тут ми точно не знаємо. Наприклад, вони ніколи не розгортали нічого розміром з цілу бригаду особового складу. Тому у мене змішані почуття щодо білоруських збройних сил і їх здатності брати участь у війні. Але ми, очевидно, приділяємо цьому дуже пильну увагу. Але найголовніше: поки що ми не бачили доказів того, що білоруські збройні сили залишили якусь зі своїх баз, місць штатної дислокації. Ми не спостерігаємо, що в Білорусі йде мобілізація. Дислокація білоруських збройних сил не змінилася, вони, як і раніше, є оборонними. Але мене хвилює те, що якщо буде відданий наказ про мобілізацію збройних сил, це можна зробити відносно швидко.

«Немає різниці, готуватися до війни з Україною чи Польщею»

– Олександр Лукашенко кілька разів заявляв, що Білорусі загрожують Польща та Литва. З огляду на навчання збройних сил Білорусі останнім часом, наскільки правдоподібно, що вони більше зосереджені на оборонних операціях – незалежно від того, наскільки правдоподібними ви вважаєте ці загрози? Чи це більше нагадує підготовку потенційної агресивної операції проти України?

На нинішньому етапі Білорусь навряд чи могла б самостійно протистояти Україні

– Раніше спільні російсько-білоруські навчання завжди мали два етапи. Перша фаза – оборонна, коли якась третя сторона – наприклад, Україна, Польща чи взагалі НАТО – атакує Білорусь. А потім, коли цю атаку відбивають, російські та білоруські війська переходять у контрнаступ, щоб вибити війська НАТО чи українців. Але щодо сценаріїв, я не думаю, що є велика різниця між тим, як Білорусь може захиститися, наприклад, від України чи Польщі. Хоча зрозуміло, що Польща має більший потенціал через те, що вона є частиною НАТО, і це не те, чому Білорусь може протистояти сама. Я б навіть сказав, що на нинішньому етапі Білорусь навряд чи могла б самостійно протистояти Україні. Але, по суті, збройні сили Білорусі готуються до проведення швидкої спільної військової операції проти якоїсь загрози. Мені важко оцінити, чи Україна, чи НАТО зараз розглядають це як загрозу.

Більшість навчань проводяться на заході країни, і теоретично це нібито вказує на Польщу чи НАТО в цілому. Дуже мало навчань проводиться в південній частині Білорусі. Але в той же час це необов’язково про щось свідчить. Перекинути сили з одного регіону в інший можна за кілька днів.

«Мобілізацією та відступом Росія збільшила концентрацію сил на лінії фронту»

– Якщо подивитися на події останніх місяців війни в Україні, чи можна сказати, що напрям військових дій принципово змінився? І, на вашу думку, останні воєнні події наблизили Білорусь до безпосередньої участі у бойових діях чи навпаки?

– Коли у вересні відбувся український наступ на Харківщині, я думав, що є шанс, що війна потенційно закінчиться за кілька місяців. Якби український наступ у цьому напрямку тривав, можливо, зараз ми спостерігали б зовсім іншу ситуацію, за якої принаймні значна частина Луганської області була б уже звільнена. Але зрозуміло, що після Харківського наступу Москва повинна була зрозуміти, що Росія цю війну програє. Їм довелося вжити рішучих заходів, щоб уникнути повного розгрому та краху російських позицій по всій Україні. Звідси пішла мобілізація, і тепер Росія нарешті має можливість наситити лінію фронту живою силою.

Зросла концентрація російських військ на лінії фронту. І, попри поразку, тепер у них буде більше солдатів на квадратний кілометр, ніж раніше

Звичайно, їх підготовка і оснащення дуже слабкі, але це не найголовніше. Важлива кількість військових на передовій та здатність утримувати рубежі оборони РФ в Україні. Я думаю, що Херсон трохи загострив ці проблеми, підтвердив, що Україна має ініціативу у цій війні, і що ця ініціатива, схоже, триватиме й у зимові місяці. Але при цьому треба пам’ятати, що після відходу з-під Херсону лінія фронту зменшилася, і тепер Росія має більше сил на передовій. Іншими словами, зросла концентрація російських військ на лінії фронту. І, попри поразку, тепер у них буде більше солдатів на квадратний кілометр, ніж раніше. Зараз лінія фронту по Україні менша, особливо порівняно з лютим. І можна сказати, що у Росії зараз більше військ, ніж було в лютому, і водночас лінія фронту менша. Тому концентрація сил більша. Це має зіграти на руку Росії.

Але щодо президента Лукашенка, чесно кажучи, мені дуже важко оцінити його плани. Тому що він посилає дуже неоднозначні сигнали. На початку війни ми розраховували, що Білорусь братиме в ній більш активну участь і перекине частину сил у зону бойових дій. Але Білорусь досі не визнала сепаратистські республіки...

– Але сепаратистських республік більше немає. На думку Росії, це вже частина Російської Федерації, і Лукашенко, схоже, де-факто це визнає.

Зараз я знаю, що збройні сили Білорусі готуються брати участь у війні. Але я не знаю, чи це просто обман, маскування для відволікання українських сил на захист кордону з Білоруссю, чи це справжня спроба підготуватися до війни

– Так, зараз так. Але коли в лютому Росія визнала їх незалежними державами, Лукашенко цього ж не зробив, правда? І він їх взагалі не визнавав, поки їх не включилидо складу Росії.

Тому я не вважаю, що його позиція така слабка, як багато хто вважає. Вона явно не така слабка, як я думав. Але, знову ж таки, я не знаю, якою буде роль Білорусі у цій війні. Зараз я знаю, що збройні сили Білорусі готуються брати участь у війні. Але на цьому етапі я не знаю, чи це просто обман, маскування для відволікання українських сил на захист кордону з Білоруссю, чи це справжня спроба підготуватися до війни.

«Атака з півночі була б надзвичайно складним завданням»

– Можливо, це провокаційне питання, але з суто військової точки зору, якби ви були начальником російського Генштабу Герасимовим, ви б сказали Путіну: «Змусьте Лукашенка ввести свої збройні сили в бойові дії, і ми будемо почати наступ з півночі, з Білорусі». Чи це було б можливо з військової точки зору?

Оборонні позиції України зараз значно кращі, ніж у лютому. Тому будь-які сили, які б прийшли з Білорусі, мали б великі проблеми

– Я вважаю, що атака з півночі була б надзвичайно складним завданням. Місцевість там дуже складна для маневрених бойових дій, і я знаю, що українці багато місяців готувалися до такого сценарію – скоординованого наступу з Білорусі. Незалежно від того, чи це будуть спільні російсько-білоруські сили, чи тільки російські сили. Тут немає сумнівів – оборонні позиції України зараз значно кращі, ніж у лютому. Тому, на мою думку, будь-які сили, які б прийшли з Білорусі, мали б великі проблеми.

Але якщо повернутися до питання, яке ви мені поставили, чи буде в інтересах Росії втягувати Білорусь у війну? – слід пам’ятати, що Герасимов та інші представники російського командування також мають думати про потенційну участь НАТО у цій війні. На якомусь етапі Росія може зіткнутися з іншими супротивниками – не лише з Україною, а й із силами НАТО. Тому в їхньому розумінні Білорусь, ймовірно, присутня як резервна сила, перед якою стоятиме завдання боротьби з силами НАТО. Може, вони так думають, я не знаю.

Якщо Росія розраховує воювати тільки з Україною, то, мабуть, так – Путін і Герасимов хотіли б включити в ці бойові дії Білорусь, щоб мати більше солдатів і розтягнути сили українців. Але ми повинні дивитися в ширшому контексті. Вона полягає в тому, що розміщення додаткових сил НАТО в Польщі та країнах Балтії розтягує сили росіян і білорусів. Вони також повинні бути в змозі відповісти на цю загрозу.

«Росія не зможе створити таку групу, як у лютому»

– За вашою інформацією, скільки російських військових зараз перебуває в Білорусі? І чи можна сказати, що це переважно мобілізовані, яких привезли на навчання?

– Зараз ми дивимося на цифру приблизно 5 тисяч, можливо, менше. Під Барановичами є велике сміттєзвалище, яке може вмістити приблизно 3 тисячі людей. Але кількість транспортних засобів, які там знаходяться, свідчить про значно меншу кількість – близько тисячі чи трохи більше.

Ми не маємо інформації про те, що відбувається на інших полігонах, але ми поки не оцінюємо кількість російських військових у Білорусі понад 5 тисяч. І так, це переважно резервісти. Я не думаю, що це боєздатні підрозділи, тому що більшість, якщо не всі, таких підрозділів зараз задіяні в операціях в Україні. Зараз вони дислокуються або в Україні, або в прикордонних областях, звідки відбувається ротація.

– Деякі аналітики висловлювали версію, що росіяни посилатимуть все більше і більше військ на навчання в Білорусь і використовуватимуть цю військову силу навесні, коли ці мобілізовані будуть проходити навчання. Більше того, вони можуть бути використані для нападу на Україну з Білорусі. Як ви вважаєте, за такого сценарію скільки часу знадобиться для організації боєздатних сил, порівнянних з тими, які ми мали в лютому цього року? І наскільки наперед ви, і не тільки ви, а в першу чергу західні спецслужби зможете побачити, що готується така сила?

Я цілком впевнений, що ми зможемо заздалегідь побачити зміни в білоруських збройних силах або в російському контингенті в Білорусі

– Я цілком впевнений, що ми зможемо заздалегідь побачити зміни в білоруських збройних силах або в російському контингенті в Білорусі. Враховуючи те, що ми маємо доступ до супутникових знімків, і через відкритість сучасного світу, я думаю, що ми зможемо побачити передислокацію великих військових частин зі збірних пунктів, як-от «Обуз-Лісновський» полігон під Барановичами, де зараз дислокуються росіяни.

Думаю, це буде дуже помітно, і не думаю, що у нас з цим будуть проблеми. Чи зможе Росія створити угруповання, порівняне з тим, що було в лютому? Ні, не зможе. У лютому Росія розгорнула значну частину сил свого Східного військового округу в Білорусі за підтримки значної присутності десантних підрозділів. Усі ці сили зазнали великої поразки під Києвом. Згодом сили СВО були розгорнуті в Луганській та Харківській областях, де також були значно знищені. Це дає мені підстави стверджувати, що Росія не зможе відтворити сили, які хоча б частково нагадують ті, що були в лютому. Водночас підготовка російських резервістів дуже залежить від того, які рішення ухвалять у Кремлі.

Вже через 2 дні після оголошення мобілізації з’явилися повідомлення про повернення до Росії мобілізованих резервістів у трунах

Деякі резервісти вже були відправлені в Україну, і вони там загинули. Вже через 2 дні після оголошення мобілізації з’явилися повідомлення про повернення до Росії мобілізованих резервістів у трунах. Тому ми не знаємо, скільки триватиме навчання російських військових у Білорусі – від кількох днів до кількох тижнів чи навіть місяців. На жаль, ми не дізнаємося, яка мета цих сил, доки вони не почнуть передислокацію. Якщо вони почнуть рухатися до кордону, це, ймовірно, буде свідчити про підготовку наступу з білоруської території на Україну.

Можливо, російські полігони переповнені, а Білорусь використовується тільки для навчання, а після навчання цих військових відправлять назад в Росію і відправлять на фронт в Україну, а з території Білорусі не буде наступу.

«Росіяни використовують білоруську інфраструктуру без істотних змін»

– Якщо подивитися, як використовується територія та інфраструктура Білорусі впродовж останніх місяців, чи бачите ви суттєві зміни, порівняно з попередніми місяцями? А чи вдалося вам підтвердити повідомлення про те, що іранські безпілотники, якими бомбардували Україну, були запущені з території Білорусі?

– Чи я бачив докази, що це правда? Ні, не бачив. Але я вважаю, що українці були досить щирі в таких питаннях, вважаю цілком достовірними їхні повідомлення про використання території Білорусі для запуску іранських безпілотників. І, чесно кажучи, це не було б несподіванкою, адже Росія використовувала повітряний простір Білорусі не лише для запуску ракет класу «земля-земля», а й для ударів по Україні з повітря над білоруською територією. Але ми не змогли незалежно підтвердити ці повідомлення про дрони.

– Чи бачите ви суттєві зміни в тому, як зараз використовується територія та інфраструктура Білорусі, порівняно з попередніми місяцями?

– Ні, не думаю, що зміни відбулися. Адже Білорусь продовжує забезпечувати російські сили, здається, не тільки технікою, а й продовольством. Також днями з’явилася інформація про те, що один із підрозділів медичної служби Генштабу Білорусі був направлений на полігон «Обуз-Лісновський» для надання медичної допомоги дислокованим там російським військам. Але, знову ж таки, це те саме, що було очевидно в лютому та березні. Я не бачу в цьому жодних змін.

– Ви спостерігали суттєві зміни на інших військових об’єктах Білорусі, окрім полігону «Обуз-Лісновський»​?

Про масштабне розміщення російських військ у Білорусі поки що не повідомляється

– Вважається, що російські війська розміщені на двох-трьох полігонах. Ми намагаємося отримати інформацію про двох інших. Одна з них може бути під Вітебськом. Але про масштабне розміщення російських військ у Білорусі поки що не повідомляється.

«Якщо буде атака з території Білорусі, Україна у відповідь вдарить принаймні по російських цілях у Білорусі»

– З огляду на розвиток подій війни, чи бачите ви можливий сценарій, за якого українці можуть атакувати російські військові об’єкти на території Білорусі?

– Я думаю, що якщо буде наземна атака з боку Білорусі, то цього разу Київ відповість із застосуванням військової сили.

Якщо це буде спільна російсько-білоруська атака, то, ймовірно, Україна розглядатиме можливість удару й по білоруських цілях. Але, я думаю, тепер цілком зрозуміло, що якщо буде наступний наступ наземних сил з білоруської території, то Україна відповість ударами принаймні по російських цілях у Білорусі.

– Ви вже сказали, що російське керівництво враховує зростання присутності НАТО на східних кордонах. Нещодавно після інциденту з ракетою, яка впала на територію Польщі, коли загинули двоє людей, польська сторона заявила, що розмістить біля кордону зенітні комплекси Patriot, які обіцяла надати Німеччина. Чи бачите ви сценарії ескалації, за яких Польща може виявитися втягнутою у бойові дії – можливо, навіть без навмисного планування будь-якою стороною, російською чи польською?

– Я думаю, що Польща досить стримано відповіла на цей нібито напад. Здається, польські політики сказали: «Давайте заспокоїмося. Ситуація, очевидно, серйозна, але нам потрібно дочекатися інформації, щоб підтвердити, що насправді сталося». Я вважаю таку реакцію дуже відповідальною. І на нинішньому етапі я не бачу ситуації, в якій Польща займала б більш войовничу позицію. Якби було більше нападів на Польщу – особливо якби російські ракети зійшли з курсу й приземлилися в Польщі, вбиваючи поляків, це, безсумнівно, викликало б тривогу та обговорювалося б у ширшому альянсі НАТО. Але зараз я не передбачаю таких подій.

«Головні фактори війни – доступ України до західної зброї та нові хвилі мобілізації в Росії»

– Які чинники найбільше визначатимуть розвиток подій війни в наступні місяці і, можливо, навесні?

Боєздатність України дуже залежить від допомоги країн НАТО та інших західних партнерів

– З українського боку, я думаю, це буде стабільний доступ до західної зброї. Бо стає дедалі очевиднішим, що боєздатність України дуже залежить від допомоги країн НАТО та інших західних партнерів. Що стосується Росії, то тут мова йде про стабільний приплив кадрів. Була лише одна хвиля мобілізації. Російська влада стверджує, що другої хвилі не буде, але я б не був у цьому впевнений. Зрештою, якщо росіяни зазнають поразки на фронті, то єдина відповідь, яка залишиться в Росії, – це направити більше сил для участі у бойових діях, що означало б більше смертей як з боку Росії, так і з боку України.

– Якщо нинішні тенденції збережуться – Захід стабільно постачатиме зброю, а Росія буде організовувати другу хвилю мобілізації – яким ви бачите розстановку сил?

Українці цілком впевнені, що зараз у них достатньо військ, щоб перемогти росіян

– Це надзвичайно складно передбачити. Слід пам’ятати, що Україна ще не розпочала нову хвилю мобілізації у відповідь на російську мобілізацію. Тобто українці цілком впевнені, що зараз у них достатньо військ, щоб перемогти росіян.

Якщо Росія проведе додаткову мобілізацію, українці, швидше за все, дадуть відповідь тим же. І я переживаю, що потім це переросте у війну на виснаження. А в Росії потенційно більше людей, які можуть бути мобілізовані, ніж в Україні. Якщо розглядати війну на виснаження ізольовано, то у Росії більше шансів перемогти в такій війні. Але потрібно враховувати дуже багато умов, а війна непередбачувана. Війна не розвивається лінійно. Нам потрібно щодня спостерігати за подіями і намагатися їх аналізувати.

Українці зможуть провести ще одну масштабну операцію. Подивимося, буде це в Запоріжжі чи Луганській області

– Але без нових мобілізацій, за нинішніх тенденцій, яким ви бачите сценарій на найближчі кілька місяців, до весни?

– Думаю, українці зможуть провести ще одну масштабну операцію. Подивимося, буде це в Запоріжжі чи Луганській області. Тут варто мати на увазі різницю в оснащенні українців і росіян. Росіяни практично не мають зимової техніки, а українці набагато краще підготовлені до зимових операцій. Найближчі місяці будуть надзвичайно складними для росіян.