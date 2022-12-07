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Серед військових Білорусі зростає невдоволення через можливе втягування у війну – штаб

Український прикордонник на укріпленій позиції поблизу кордону України з Росією та Білоруссю, листопад 2022 року

Наступальні дії російських військ наразі зосереджуються на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині», – йдеться в зведенні.

Командування зафіксувало 10 ракетних і 33 авіаційних удари армії Росії, а також 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зокрема, від ракетних ударів постраждали цивільні об’єкти в Краматорську, Кривому Розі, а також селі Степне Запорізької області.

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На півночі України обстановка суттєво не змінювалася, проте в Білорусі триває підготовка російських підрозділів.

«Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною», – додає штаб.

Російські війська продовжують обстріли військових і цивільних об’єктів у різних регіонах України.

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«Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян. В місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У звʼязку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах», – йдеться в зведенні.

Генштаб також звітує про 22 авіаційних удари по російському особовому складу та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Крім того, українські військові збили 14 дронів Shahed-136, один безпілотників «Орлан-10» і ще два безпілотники, тип яких наразі не уточнений.

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