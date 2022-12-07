Серед військових Білорусі зростає невдоволення через можливе втягування у війну – штаб

Наступальні дії російських військ наразі зосереджуються на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині», – йдеться в зведенні.

Командування зафіксувало 10 ракетних і 33 авіаційних удари армії Росії, а також 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зокрема, від ракетних ударів постраждали цивільні об’єкти в Краматорську, Кривому Розі, а також селі Степне Запорізької області.

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На півночі України обстановка суттєво не змінювалася, проте в Білорусі триває підготовка російських підрозділів.

«Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною», – додає штаб.

Російські війська продовжують обстріли військових і цивільних об’єктів у різних регіонах України.

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«Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян. В місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У звʼязку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах», – йдеться в зведенні.

Генштаб також звітує про 22 авіаційних удари по російському особовому складу та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Крім того, українські військові збили 14 дронів Shahed-136, один безпілотників «Орлан-10» і ще два безпілотники, тип яких наразі не уточнений.