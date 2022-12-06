У двох областях Росії оголосили про початок формування загонів тероборони

У двох російських областях, які межують з Україною, оголосили про початок формування загонів територіальної оборони.

Зокрема, губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков у своєму телеграмі заявив, що в прикордонних районах розпочалося формування загонів тероборони «для відбиття зовнішнього нападу».

За його словами, наразі влада формує «кілька батальйонів тих, хто за станом здоров’я або через вік не може бути призваний у збройні сили, але має бойовий досвід і велике бажання у разі потреби стати на захист свого рідного дому та своєї родини».

Бійців тероборони, як заявив Гладков, навчають «досвідчені інструктори, які пройшли велику кількість локальних війн».

Наприкінці листопада губернатор Бєлгородської області Росії оголосив про початок будівництва на кордоні з Україною так званої «засічної межі» – системи протитанкових оборонних споруд.

Про формування загону самооборони 6 грудня заявив і губернатор Курської області Росії Роман Старовойт. «У нас формується народна дружина «Патріот». Добровольці після серйозного відбору та бойової підготовки допомагатимуть військовим охороняти територію регіону», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Після початку повномасштабного збройного вторгнення російських військ на територію України представники влади Бєлгородської і Курської областей, регулярно заявляли про обстріли населених пунктів з боку українських військових. Влада України ніяк не коментує ці повідомлення.