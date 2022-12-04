Представники влади двох областей РФ заявили про нові обстріли сіл

Представники влади прикордонних з Україною Курської і Бєлгородської областей Росії заявили про обстріли сіл у своїх регіонах нібито з боку України.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що під обстріл потрапило село Гуєво у Суджанському районі, і що було зафіксовано щонайменше 15 «прильотів». Чиновник написав про це у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що на прикордонних територіях, як і раніше, чути звуки пострілів. Старовойт пояснив це тим, що російські військові ведуть вогонь «по виявлених на суміжній території цілях».

Село Гуєво розташоване поблизу кордону з українською Сумською областю, яку регулярно обстрілюють російські війська.

Також курський губернатор заявив, що під обстріл потрапив хутір Кучерово в Бєловському районі. Усі снаряди, за його словами, впали на городах та на вулицях, постраждалих немає.

У Бєлгородській області, за словами губернатора регіону В’ячеслава Гладкова, під обстріл потрапило село Тишанка у Волоконівському районі. Ніхто не постраждав. «Снарядом зруйновано нежитлову будівлю, пошкодження є на лініях газопостачання та електропостачання до цього домоволодіння. Оперативні та аварійні служби перебувають на місці та усувають наслідки», – написав Гладков у соцмережах.

Представники української влади заяви російських губернаторів не коментували.

Влада прикордонних з Україною областей Росії регулярно заявляє про обстріли. Українська сторона не підтверджує і не заперечує причетність до них.

У листопаді американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Кремль, схоже, створює інформаційні умови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області Росії, ймовірно, намагаючись відновити громадську підтримку війни проти України.