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ЗМІ: росіяни «втомилися від війни» – результати закритих соцопитувань

Наслідки обстрілу Херсона російськими військами, листопад 2022 року

Закриті соціологічні опитування, проведені на початку листопада на замовлення адміністрації президента Росії, виявили втому росіян від війни, повідомляє 22 листопада видання «Медуза» з посиланням на свої джерела, близькі до Кремля. Також, за їхніми словами, дані фокус-груп «чітко свідчать про те, що росіяни не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього та майбутнього країни».

«Медуза» зазначає, що результати закритих досліджень Кремля побічно підтверджуються результатами відкритих соцопитувань. Так, згідно з дослідженням, проведеним на початку листопада незалежною соціологічною компанією Russian Field, лише 19% опитаних очікують, що в найближчому майбутньому їхнє життя зміниться на краще, а 57% респондентів зізналися, що новини про війну викликають у них утому. Наприкінці липня так відповідали трохи більш як 40% респондентів.

У жовтні ЗМІ повідомляли, що, згідно з результатами закритих кремлівських соцопитувань, успішний контрнаступ українських військ змінив ставлення росіян до війни: кількість громадян, які виступають за її продовження, скоротилася. Проте їх все ще залишалася більшість: 68% респондентів відповіли, що бойові дії мають продовжуватися, і лише 22% вирішили, що війну слід зупинити.

Незалежні соціологи звертають увагу, що при оцінці нинішніх соцопитувань необхідно враховувати умови цензури, запровадженої в Росії з початком війни, та ймовірні побоювання респондентів висловлювати свою незгоду з політикою влади.

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