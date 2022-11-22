ЗМІ: росіяни «втомилися від війни» – результати закритих соцопитувань

Закриті соціологічні опитування, проведені на початку листопада на замовлення адміністрації президента Росії, виявили втому росіян від війни, повідомляє 22 листопада видання «Медуза» з посиланням на свої джерела, близькі до Кремля. Також, за їхніми словами, дані фокус-груп «чітко свідчать про те, що росіяни не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього та майбутнього країни».

«Медуза» зазначає, що результати закритих досліджень Кремля побічно підтверджуються результатами відкритих соцопитувань. Так, згідно з дослідженням, проведеним на початку листопада незалежною соціологічною компанією Russian Field, лише 19% опитаних очікують, що в найближчому майбутньому їхнє життя зміниться на краще, а 57% респондентів зізналися, що новини про війну викликають у них утому. Наприкінці липня так відповідали трохи більш як 40% респондентів.

У жовтні ЗМІ повідомляли, що, згідно з результатами закритих кремлівських соцопитувань, успішний контрнаступ українських військ змінив ставлення росіян до війни: кількість громадян, які виступають за її продовження, скоротилася. Проте їх все ще залишалася більшість: 68% респондентів відповіли, що бойові дії мають продовжуватися, і лише 22% вирішили, що війну слід зупинити.

Незалежні соціологи звертають увагу, що при оцінці нинішніх соцопитувань необхідно враховувати умови цензури, запровадженої в Росії з початком війни, та ймовірні побоювання респондентів висловлювати свою незгоду з політикою влади.