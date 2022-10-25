86% українців вважають, що справи в країні розвиваються правильно, це рекордний показник – соціологи

86% українців вважають, що справи в країні розвиваються правильно, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». Цей показник є рекордним, зазначають соціологи.

«Результати опитування підтвердили динаміку зростання кількості тих, хто вважає, що справи у країні рухаються у правильному напрямку. У цьому опитуванні зафіксовано рекордний показник за історію спостережень – 86% опитаних вважають, що справи в Україні розвиваються правильно. Лише 6% протилежної думки, 8% – не змогли оцінити. У всіх регіонах і серед всіх вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного», – йдеться в повідомленні.

Опитування проводилося 8-9 жовтня 2022 року, серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).

Напередодні були оприлюднені результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, які засвідчили, що абсолютна більшість (86%) українців впевнена в необхідності продовжувати збройну боротьбу проти Росії, навіть якщо удари по цивільній інфраструктурі України триватимуть.