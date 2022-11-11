Українці переважно не засуджують співвітчизників, які виїхали за кордон через війну – КМІС

Українці переважно ставляться до тих, хто виїхав за кордон через війну, з розумінням і без осуду – такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології 11 листопада з посиланням на своє опитування.

Дослідження проводили з 7 по 13 вересня методом телефонних інтерв’ю серед 2 тисяч людей з усіх регіонів, окрім Криму.

Соціологи опрацювали п’ять сценаріїв: в одному вони просто питали респондентів про їхнє ставлення до біженців, у решті також наводили як приклад один із наступних сценаріїв:

38-річна жінка із неповнолітньою дитиною виїхала до Європи її чоловік залишився в Україні

25-річна незаміжня дівчина без дітей виїхала до Європи

72-річний професор на момент вторгнення перебував у Європі з особистих обставин і залишився там

31-річний чоловік, який сам живе в Україні, працював у Польщі на момент вторгнення і вирішив поки не повертатися

«У випадку всіх сценаріїв ставлення до українських біженців в Європі є досить нормальним/позитивним. Так, 75-90% українців, які зараз перебувають на території України, ставляться «з розумінням і не засуджують» їх. На загальному рівні (ставлення в цілому біженців) 90% мають нормальне / позитивне ставлення при лише 5% тих, хто засуджує їх», – йдеться в пресрелізі.

Автори, втім, зазначають, що співвідношення позицій «засуджують/не засуджують» дещо змінюється залежно від сценарію:

жінка з дитиною – «не засуджують» 90%, «засуджують» 6%

дівчина без дітей – «не засуджують» 87%, «засуджують» 9%

старший чоловік – «не засуджують» 83%, «засуджують» 10%

молодший чоловік – «не засуджують» 75%, «засуджують» 19%

Соціологи оцінюють звичайну похибку в максимум 2,4%. Втім, вони вказують на те, що через відсутність зв’язку на нині окупованих територіях змогли опитати менше респондентів, які живуть там. Попри це, результати опитування КМІС розцінює як достатньо репрезентативні.

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«Глибоке вивчення цього питання потребує спеціалізованих окремих досліджень, які б змогли врахувати різні аспекти та відтінки ситуації (наприклад, добровільний виїзд до Європи чи примусова депортація до Росії тощо). Ми прагнули на цьому етапі загалом оцінити ставлення до українських біженців. Тому запитання ставилося лише щодо українських біженців у Європі», – пояснюють у Інституті.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, за даними ООН, понад 14 мільйонів українців виїхали з країни. Близько семи мільйонів із них повернулися. Ще 7,7 мільйона людей залишаються в Європі. За розподілом біженців країнами ЄС на першому місці – Польща (1,4 мільйона) та Німеччина (понад мільйон).