Омбудсмен закликав владу Німеччини розслідувати підпал гуртожитку для українських біженців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав владу Німеччини провести «повне, неупереджене і швидке» розслідування за фактом ймовірного підпалу будинку, де проживали українські біженці, в німецькій комуні Грос-Штремкендорф у землі Мекленбург – Передня Померанія.

Крім того, він закликав забезпечити переселення 14 українських біженців до більш безпечного місця, а також «випрацювати системні рішення» щодо гарантування безпеки місць проживання українських громадян.

«Висловлюю стурбованість щодо подальшого стану безпекової ситуації у країнах, де наразі перебувають біженці з України. Особливо в умовах, коли російські громадяни чоловічої статі в умовах мобілізаційної кампанії, оголошеної Путіним, масово покидають Російську Федерацію і часто в грубій формі висловлюють своє незадоволення та погрожують фізичною розправою українським жінкам та дітям за кордоном. Ми отримуємо такі повідомлення і вважаємо неприйнятною ситуацію, коли, тікаючи від збройної агресії в своїй країні, громадяни стають жертвами в місцях тимчасового притулку», – написав омбудсмен у фейсбуці.

За його словами, важливим елементом згаданих «системних рішень» має бути широка інформаційна кампанія для українців і наявність гарячих ліній, на яку громадяни України могли б звертатися в разі погроз чи інших інцидентів, які можуть зашкодити їх життю та здоров’ю.

«З метою подальшого уникнення надзвичайних ситуацій, зокрема у країнах Європейського союзу, та забезпечення стабільних і безпечних умов для українських біженців у ЄС як омбудсман України звертаюся до урядів країн Євросоюзу із закликом утриматися від прийняття рішень щодо надання прихистку чоловікам призовного віку, які ухиляються від мобілізації в Російській Федерації, до того моменту, поки постраждалим від російської агресії українським громадянам, а здебільшого це жінки, діти та літні люди, не будуть створені умови безпечного перебування в країнах ЄС, в умовах продовження обстрілів українських міст і цивільної критичної інфраструктури зі сторони РФ і неможливості повернення додому», – наголосив він.

Раніше стало відомо, що в Німеччині пожежа практично повністю знищила житло для українців, які втекли від війни, в німецькій комуні Грос-Штремкендорф у землі Мекленбург – Передня Померанія.

Пожежа почалася ввечері 19 жовтня, ніхто із 14 мешканців та трьох співробітників гуртожитку не постраждав.

«Це жахлива новина. Людей, які знайшли у нас притулок від війни [президента Росії Володимира] Путіна, довелося рятувати від полум’я», – заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Поліція припускає, що причиною пожежі став підпал. Минулої суботи правоохоронці вже приїжджали до притулку для біженців через графіті зі свастикою, що з’явилося на вході. За даними поліції, поки невідомо, чи пов’язане графіті з пожежею.

«Якщо факт підпалу підтвердиться, то це буде нелюдський злочин, за який буде відповідальність з усією суворістю», – додала міністр.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, за даними ООН, понад 14 мільйонів українців виїхали з країни. Близько семи мільйонів із них повернулися. Ще 7,7 мільйона людей залишаються в Європі. За розподілом біженців країнами ЄС на першому місці – Польща (1,4 мільйона) та Німеччина (понад мільйон).