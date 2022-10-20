У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців. Серед версій – підпал

У Німеччині пожежа практично повністю знищила житло для українців, які втекли від війни в німецькій комуні Грос-Штремкендорф у землі Мекленбург – Передня Померанія.

Пожежа почалася ввечері 19 жовтня, ніхто із 14 мешканців та трьох співробітників гуртожитку не постраждав.

«Це жахлива новина. Людей, які знайшли у нас притулок від війни [президента Росії Володимира] Путіна, довелося рятувати від полум’я», – заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Поліція припускає, що причиною пожежі став підпал. Минулої суботи правоохоронці вже приїжджали до притулку для біженців через графіті зі свастикою, що з’явилося на вході. За даними поліції, поки невідомо, чи пов’язане графіті з пожежею.

«Якщо факт підпалу підтвердиться, то це буде нелюдський злочин, за який буде відповідальність з усією суворістю», – додала міністр.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, за даними ООН, понад 14 мільйонів українців виїхали з країни. Близько семи мільйонів із них повернулися. Ще 7,7 мільйона людей залишаються в Європі. За розподілом біженців країнами ЄС на першому місці – Польща (1,4 мільйона) та Німеччина (понад мільйон).