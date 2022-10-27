В уряді повідомили про онлайн-проєкт пошуку роботи для українських біженців у ЄС

В Офісі віцепремʼєра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної повідомили, що українці, які перебувають на території держав-членів ЄС та інших держав як тимчасово переміщені особи, можуть скористатися пілотним проєктом Фонд талантів ЄС (EU Talent Pool Pilot) для пошуку роботи за кордоном.

«Це онлайн-інструмент пошуку роботи для людей, які рятуються від війни в Україні і шукають роботу в ЄС. Особи, які знаходяться під тимчасовим захистом або мають право працювати відповідно до іншого належного захисту, передбаченого національним законодавством у державі-члені ЄС, можуть зареєструватися на сайті та завантажити свої резюме. Такий профіль стане доступним для понад 4 тисяч роботодавців, національних державних служб зайнятості та приватних агентств із працевлаштування», – йдеться в повідомленні.

Як повідомила Стефанішина, проєкт «унеможливлює шахрайство при працевлаштуванні».

Водночас участь країн-членів ЄС у проекті Фонду талантів є добровільною.

Випробувальний Фонд талантів ЄС реалізований через портал EURES – портал пошуку роботи, який об'єднує національні бюро зайнятості, приватні агентства працевлаштування та роботодавців повсюди у ЄС. EURES містить понад 3 мільйони вакансій.

«Кандидати також можуть порадитися з консультантами EURES з країн-учасниць проєкту щодо будь-якої допомоги, котрої вони потребують. Близько 1 000 консультантів, які працюють в організаціях-членах та партнерських організаціях EURES, надають підтримку до, під час та після процесу добору персоналу», – повідомили в уряді.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, за даними ООН, понад 14 мільйонів українців виїхали з країни. Близько семи мільйонів із них повернулися. Ще 7,7 мільйона людей залишаються в Європі. За розподілом біженців країнами ЄС на першому місці – Польща (1,4 мільйона) та Німеччина (понад мільйон).