Кремль може планувати напад під чужим прапором на Бєлгородську область на тлі «втоми росіян від війни» – ISW

Кремль, схоже, створює інформаційні умови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області Росії, ймовірно, намагаючись відновити громадську підтримку війни проти України, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначали, що російським військам необхідно відновити контроль над Куп’янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу українського нападу. Ці заяви давно циркулюють у спільноті військових блогерів, яка критикувала російське військове командування за залишення буферних позицій у Вовчанську на північному сході Харківської області після російського відступу з регіону у вересні», – йдеться у звіті.

В ISW додали, що російські заяви про «неминучий український напад» на Бєлгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб налякати громадськість і підвищити підтримку війни.

«Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні до Росії та не має можливості зробити це в такому масштабі. Після перемоги на півночі Харківської області українські війська продовжують звільняти окуповані населені пункти на заході Луганської області», – йдеться в повідомленні.

В Інституті вивчення війни також зауважили, що ці «безглузді припущення про фантастичне українське вторгнення» до Росії також можуть бути частиною зусиль Кремля, щоб заспокоїти російську провоєнну націоналістичну спільноту.

«Російські військові блогери неодноразово звинувачували Кремль і Міністерство оборони Росії у неспроможності захистити Росію, включно з нещодавно анексованими територіями. Проте Кремль навряд чи зможе знову захопити Харківську область, як того вимагають ці націоналістичні фігури», – наголосили дослідники.

При цьому, за їхніми словами, підтримка «безглуздого вторгнення Росії» зменшується серед російських жителів прикордонних регіонів та решти країни через мобілізацію та військові невдачі.

Напередодні видання «Медуза» з посиланням на свої джерела, близькі до Кремля повідомило, що закриті соціологічні опитування, проведені на початку листопада на замовлення адміністрації президента Росії, виявили втому росіян від війни. Також, за повідомленням, дані фокус-груп «чітко свідчать про те, що росіяни не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього та майбутнього країни».

«Медуза» зазначає, що результати закритих досліджень Кремля побічно підтверджуються результатами відкритих соцопитувань. Так, згідно з дослідженням, проведеним на початку листопада незалежною соціологічною компанією Russian Field, лише 19% опитаних очікують, що в найближчому майбутньому їхнє життя зміниться на краще, а 57% респондентів зізналися, що новини про війну викликають у них утому. Наприкінці липня так відповідали трохи більш як 40% респондентів.

«Хоча ISW не може незалежно перевірити повідомлення «Медузи», заклики до демобілізації серед родичів мобілізованих свідчать про те, що російська пропаганда неефективна у протидії реальним наслідкам війни для суспільства», – йдеться у звіті.

Бєлгородська область Росії межує з Харківською та Луганською областями України, які були і залишаються зоною бойових дій від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

З 20 жовтня у цьому регіоні та інших прикордонних з Україною областях Росії діє режим «середнього рівня реагування», який, серед іншого, дозволяє місцевій владі тимчасово відселяти людей у безпечні райони та обмежувати свободу пересування.

З початку повномасштабної війни в Бєлгороді кілька разів відбувалися вибухи, у яких місцева влада звинувачувала українські сили. Українська сторона ці звинувачення не коментувала.

З району Бєлгорода російські війська, як стверджує українська влада, запускають ракети в бік Харкова та Харківської області.