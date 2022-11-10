«Росія вже зазнала в Україні стратегічної поразки»: заступник міністра оборони США Колін Каль

Рішення президента Росії Володимира Путіна про широкомасштабне вторгнення в Україну було «жахливою стратегічною катастрофою», заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, виступаючи перед Організацією військових журналістів (Defense Writers' Group), повідомляє «Голос Америки»​.

Україна продовжує методично досягати успіхів на півдні, наголосив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, відповідаючи на запитання журналістів.

Росія вже зазнала великої стратегічної поразки

«Деякі ознаки вказують на те, що російські війська мають намір відійти на інший берег Дніпра, – сказав він. – Вони передислокують свої сили таким чином, що це може бути витлумачено як забезпечення прикриття для впорядкованого відступу, щоб воно не було таким безладним, як у Харкові».

В Україні, зауважив Каль, як і раніше, гинуть десятки тисяч російських військовослужбовців.

«Подивимося, до чого це приведе, – сказав він. – Одне можу сказати з упевненістю: Росія вже зазнала великої стратегічної поразки. Цього вже не змінити».

За словами Каля, метою Путіна було знищення України як незалежної, суверенної, демократичної держави.

«Йому це не вдалося, і цього вже не змінити. Суверенна, незалежна, демократична Україна вистоїть», – сказав він.

Путін хотів довести, що Росія, як і раніше, є глобальною державою з надзвичайно потужною армією, зазначив Каль.

«Йому не вдалося і це. Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж вона була, коли вступила до неї», – сказав він.

Російські військові витратили більшу частину своїх високоточних боєприпасів і не мають можливості поповнювати запаси через санкції та заходи експортного контролю, введені проти Москви.

«Вони не вийдуть із цієї війни сильнішими. Вони вийдуть із неї набагато слабшими, ніж були, коли вступили до неї», – резюмував Каль.

Журналісти запитали чиновника, чи носить підтримка України Сполученими Штатами двопартійний характер.

«Думаю, є широке розуміння, що ставки в Україні більші, ніж сама Україна», – сказав він.

За його Каля, обрані офіційні особи обох партій розуміють, що Україна бореться не лише за свою незалежність та демократію, а й за принципи.

«Ми не хочемо жити у світі, де великі країни вважають, що вони можуть поглинати своїх маленьких сусідів», – наголосив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.