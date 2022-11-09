Експосол Гербст розповів, чи вплинуть результати виборів у США на подальшу підтримку України

Результати виборів у США не вплинуть суттєво на подальшу підтримку Сполученими Штатами України. Про це 9 листопада в коментарі Радіо Свобода зазначив колишній американський посол в Україні Джон Гербст.

«Деякі оглядачі побоювались великої перемоги республіканців, що така перемога могла би впливати погано на американську підтримку України. Це була гіпотеза. Але те, що виходить зараз, я би сказав, що це певна перемога для демократів. Тому я очікую, що американська підтримка України продовжиться на тому ж рівні, як і сьогодні. І, на мій погляд, ця допомога буде нашою політикою на наступні два роки», – зазначив він.

До того ж, за словами Гербста, наразі українські дипломати та політики ефективно працюють з конгресменами і сенаторами від обох політичних таборів у США щодо надання Україні допомоги.

«Посол Маркарова дуже гарно веде політику України тут. Вона спілкується і з представниками республіканців, і з представниками демократів у Конгресі і, я сказав би, що достатньо майстерно пояснює те, що Україна повинна отримати. І ваші представники Ради, які приїжджають сюди і зустрічаються з нашими конгресменами і сенаторами, теж гарно представляють Україну», – наголосив Гербст.

У Сполучених Штатах за підсумками проміжних виборів, які відбулися 8 листопада, демократи можуть утримати контроль над Сенатом. У них зберігаються шанси на контроль і над Палатою представників, хоча, швидше за все, він все ж таки перейде до республіканців.

На ранок 9 листопада за часом Сполучених Штатів не є остаточними результати виборів до Сенату в пʼяти штатах. З урахуванням переможців, що вже визначилися, у демократів зараз 48 місць, у республіканців 47.

Якщо республіканці здобудуть контроль над Конгресом, це дасть їм можливість блокувати більшу частину стратегії адміністрації Джозефа Байдена в наступні два роки, включно з протидією російській агресії в Україні. Деякі республіканці вже закликали скоротити допомогу Києву. Інші конгресмени з Республіканської партії виступають за її продовження, але за більш жорсткого контролю з боку Конгресу.

В адміністрації Байдена запевняють, що підтримка України залишиться «непорушною і непохитною» і після проміжних виборів.