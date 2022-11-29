Росія: влада Курської області заявила про обстріл і часткове знеструмлення двох районів

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що внаслідок обстрілу частково знеструмлені два райони: Суджанський і Кореневський.

«Прямо зараз ЗСУ обстрілюють Суджанський район. Усього зафіксовано близько 11 прильотів. Є влучання по об’єкту енергопостачання», – написав Старовойт.

Українські військові ці звинувачення наразі не коментували.

Вранці 29 листопада Старовойт заявляв про обстріл прикордонного селища Тьоткине. За його словами, були пошкоджені об’єкти енергопостачання, частина селища виявилася знеструмлена.

Влада прикордонних з Україною областей Росії регулярно заявляє про обстріли. Українська сторона не підтверджує і не заперечує свою причетність до них.